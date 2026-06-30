Attentat à Monaco : qui est l'oligarque ukrainien Vadim Ermolaev qui figure parmi les victimes ?

Lundi soir, un «colis piégé» a explosé dans un immeuble résidentiel de Monaco, faisant trois blessés. Parmi eux, figure notamment un oligarque ukrainien, Vadim Ermolaev.

Une première en principauté. Aux alentours de 21h ce lundi soir, une déflagration est survenue devant un immeuble monégasque. Trois personnes ont été blessées par l’explosion et hospitalisées, dont Vadim Ermolaev, un oligarque ukrainien.

Selon les autorités locales, ces trois blessés sont un couple de 50/60 ans, en urgence absolue, et un adolescent de 13 ans.

Leur identité n’a pas été précisée mais selon une source proche du dossier à l'AFP confirmant une information de BFMTV, l'homme est Vadim Ermolaev, un oligarque originaire d'Ukraine.

Résidant monégasque, il a été sanctionné en 2023 par une décision du Conseil national de sécurité (NSDC) promulguée par le président Volodymyr Zelensky.

Selon plusieurs médias citant les services de sécurité ukrainiens, ces sanctions seraient liées au choix du multimillionnaire de poursuivre ses activités de négoce d'alcool en Crimée malgré l’occupation russe.

Un «crime odieux»

«C'est la première fois que dans l'histoire, à ma connaissance, qu'un tel acte se produit dans la Principauté», a déclaré Christophe Mirmand, ministre d’État, ajoutant qu’une conférence de presse sera donnée dans la journée de mardi par le procureur général Stéphane Thibault.

Dans ce contexte, «il est important de pouvoir travailler avec les services de renseignement pour identifier l'environnement des victimes, pour identifier si d'autres personnes pourraient être concernées par des menaces particulières, et pour pouvoir s'assurer que ces faits ne se reproduisent pas dans la principauté», a ajouté M. Mirmand lors d'un premier point presse lundi soir.

De son côté, le prince Albert II a dénoncé «un crime odieux» dans un communiqué et a évoqué «un choc pour toute la communauté monégasque». «La Principauté de Monaco demeurera unie et déterminée face à la violence et au crime. La sécurité de notre communauté a toujours été une priorité ; elle le demeurera plus que jamais, quelles que soient les menaces», a-t-il finalement conclu.

La France en soutien

Par ailleurs, une cinquantaine de pompiers, dont une dizaine de renforts français, ont été mobilisés pour porter secours aux blessés. 84 agents de la sûreté publique ont également été dépêchés pour sécuriser la zone.

Selon l'entourage de Laurent Nuñez, ministre français de l’Intérieur, «une collaboration policière a été mis en place pour retrouver l'auteur en fuite».

Plusieurs témoins auraient donné des éléments pour identifier le suspect. Ce dernier a d'ailleurs été repéré sur les images de vidéosurveillance de Monaco et de Beausoleil, une commune française voisine qu'il aurait rejointe à pied, selon Christophe Mirmand.

Enfin, les trois blessés sont actuellement hospitalisés à Nice (Alpes-Maritimes), les deux adultes au CHU Pasteur et l’adolescent à l'hôpital pour enfants Lenval.

Quatre autres personnes ont également été prises en charge par les secouristes, dont une personne en état de choc et les autres pour des coupures causées par les vitres soufflées par l'explosion.