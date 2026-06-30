BlaBlaCar : voici les 20 nouveaux pays où l’application est désormais disponible

La société BlaBlaCar a lancé son offre dans une vingtaine de pays au quatre coins du globe, notamment au Maroc, en Thaïlande, en Grèce ou encore en Colombie. Ce déploiement porte à 41 le nombre de pays dans lesquels la plate-forme est disponible.

«BlaBlaCar vous emmène où vous voulez», affirme la célèbre plate-forme communautaire de mobilité dans son slogan. La société française entend bien élargir ses horizons pour respecter sa promesse. Ce mardi, BlaBlaCar a annoncé son arrivée dans une vingtaine de nouveaux pays, doublant ainsi la présence géographique de son offre.

Cet ambitieux déploiement s’effectue au quatre coins du globe. En Europe, l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Grèce, la Macédoine et la Moldavie peuvent désormais profiter de cette offre de covoiturage. L’application est également disponible dans plusieurs pays d’Amérique du Sud, en Argentine, en Bolivie, au Chili, en Colombie, en Equateur, au Paraguay, au Pérou et en Uruguay.

Le continent asiatique n’est pas lésé, puisque BlaBlaCar se lance en Indonésie, en Malaisie, aux Philippines, en Thaïlande ainsi qu’au Vietnam. Enfin, la société fait son entrée en Afrique, en se déployant au Maroc. Au total, la présence mondiale de BlaBlaCar s’étend désormais à 41 pays.

Un essor rendu possible grâce à l’IA

«Ce déploiement ‌marque la ‌première grande vague ​d’entrées sur de nouveaux marchés pour l’entreprise ‌depuis dix ‌ans», s’est félicitée la plate-forme de covoiturage dans un communiqué. Ce lancement a notamment été facilité par l’arrivée de l’intelligence artificielle, cette technologie ayant permis d’adapter l’application aux spécificités locales.

«Il nous a fallu des années pour nous implanter dans nos 20 premiers pays. (…) Quelques mois seulement nous ont suffi pour préparer notre lancement dans 20 nouveaux pays. C’est un cas d’école d’accélération grâce à l’IA », s’est ainsi réjoui le directeur général de BlaBlaCar, Nicolas Brusson, dans les colonnes du Monde.

Cette politique d’expansion survient dans un contexte favorable au covoiturage, les prix ‌du carburant n’ayant cessé de grimper depuis le début du conflit au Moyen-Orient. «Avec la hausse importante et durable des prix du carburant, le covoiturage s’impose ​comme ​une solution naturelle», indique la société dans son communiqué. En mai dernier, BlaBlaCar indiquait ainsi avoir a enregistré 600.000 nouveaux conducteurs sur sa plate-forme, soit 20% de plus qu'en 2025, depuis le début du conflit.