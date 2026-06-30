Des supporters marocains sèment le chaos dans les rues néerlandaises après leur victoire face aux Pays-Bas à la coupe du monde

Les rues néerlandaises ont été témoins, cette nuit, d’un chaos hors normes après la victoire du Maroc face aux Pays-Bas à la Coupe du monde. Les célébrations de la communauté marocaine se sont très vite transformées en affrontements avec les forces de l’ordre.

Des supporters marocains aux Pays-Bas ont affronté les forces de l’ordre locales pour célébrer leur qualification pour la suite de la Coupe du monde de football. Après un match serré qui s’est terminé aux tirs au but, c’est finalement le Maroc qui s’est imposé face aux Pays-Bas. D’abord célébrées de manière festive dans les rues d’Amsterdam, Rotterdam, Utrecht et La Haye, ces festivités se sont très vite transformées en chaos total.

Gaat helemaal mis in #DenHaag. mobiele eenheid grijpt in en charges. Agenten bekogelt in #Schilderswijk. pic.twitter.com/gSLnQ7Tbyr — Owen (@_owenobrien_) June 30, 2026

De nombreux automobilistes, arborant des drapeaux marocains, ont multiplié les infractions en circulant sur les trottoirs, les pistes cyclables et au milieu des piétons, pendant que des jeunes renversaient des barrières de sécurité. De nombreux mortiers d’artifice ont été tirés, tandis que la fumée des fumigènes a envahi les rues.

Ces débordements ont obligé les forces anti-émeutes à intervenir. Malheureusement, le maintien de l’ordre a déplu à certains supporters marocains, qui s’en sont pris aux policiers. Les affrontements ont duré toute la nuit, jusqu’au petit matin.

Affrontements avec la police

Dans un communiqué publié ce mardi 30 juin au matin, la police néerlandaise a indiqué qu’il y avait eu «13 arrestations à la suite des troubles survenus lors des célébrations de la victoire du Maroc». Quatre de ces personnes ont été interpellées pour «violences publiques» et les autres pour «diverses infractions, notamment des troubles à l’ordre public».

Il a également été indiqué que «les forces de l’ordre ont été la cible de jets de pierres et de pétards». «Deux personnes ont été arrêtées pour avoir tiré sur des policiers avec un pistolet», qui s’est finalement avéré être une arme à air comprimé.

Bij de viering van de winst van #Marokko ontstonden ongeregeldheden in de omgeving van de #Schilderswijk. Hierbij werd zwaar vuurwerk afgestoken en zijn ook agenten bekogeld met vuurwerk en stenen. De ME heeft charges uitgevoerd en de waterwerper is ingezet. — Politie Eenheid Den Haag (@POL_DenHaag) June 30, 2026

Lors de contrôles, plusieurs agents se sont retrouvés encerclés par des groupes toujours plus nombreux, obligeant les autorités à envoyer des renforts. Finalement, les unités mobiles antiémeutes sont intervenues à l’aide d’un canon à eau, face à une situation devenue extrêmement tendue.

Réaction du maire de La Haye

Jan van Zanen, le maire de la ville de La Haye, a qualifié d’«inacceptables» les violences envers les policiers, avant d’ajouter que ces comportements n’avaient pas leur place lors de célébrations de football. Il a fini par remercier les forces de l’ordre qui sont intervenues pour maintenir l’ordre public.

