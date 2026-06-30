États-Unis : la Cour suprême valide l’exclusion des sportifs transgenres des compétitions féminines

Aux États-Unis, les athlètes transgenres ne pourront plus concourir lors des compétitions féminines scolaires ou universitaires, a tranché la Cour suprême américaine ce mardi 30 juin.

Les sportives transgenres ne pourront pas concourir lors des compétitions féminines scolaires ou universitaires. La Cour suprême américaine a validé, ce mardi 30 juin, l'exclusion de ces athlètes, une victoire pour le camp conservateur sur une question qui divise aux États-Unis.

Donald Trump s'est rapidement félicité d'une «grande victoire», lui qui avait promis, à son retour au pouvoir, de mettre fin au «délire transgenre». La plus haute juridiction américaine, à majorité conservatrice, a considéré que les États républicains de l'Idaho et de la Virginie-Occidentale «peuvent déterminer l'éligibilité pour les compétitions féminines en se basant sur le sexe biologique».

«Nous confirmons que les États peuvent réserver les compétitions féminines aux femmes biologiques», a-t-elle dit dans sa décision. La Cour était largement divisée (6 voix contre 3).

Une décision «discrimininatoire»

Des juridictions inférieures avaient donné raison à deux jeunes athlètes transgenres qui s'étaient vu interdites de concourir. Les deux plaignantes se considéraient discriminées et invoquaient une clause anti-discrimination de la Constitution et une autre loi anti-discrimination dans l'éducation.

Les deux États conservateurs, l'Idaho et la Virginie-Occidentale, justifiaient ces exclusions par la nécessité de préserver une compétition équitable et d'assurer la sécurité des athlètes.

Des arguments retenus par la Cour suprême. «En termes de sécurité, autoriser des hommes biologiques à jouer dans des équipes féminines peut exposer les filles et les femmes à un risque significatif de blessures», en particulier dans les sports de contact, a défendu le juge conservateur Brett Kavanaugh. «Quant à l'équité sportive», cela «peut placer les sportives dans une situation de sérieux désavantage», a-t-il encore écrit.

des droits restreints

Cet arrêt de la Cour suprême est la dernière en date à restreindre les droits des personnes transgenres, mis à mal par des États conservateurs mais aussi par l'administration de Donald Trump.

Le président républicain a multiplié depuis son retour au pouvoir les mesures contre la communauté LGBTQ+ et signé, dès son investiture le 20 janvier 2025, un décret selon lequel son administration ne reconnaissait plus que l'existence de «deux sexes, masculin et féminin», définis à la naissance.

En 2025, la Cour suprême avait déjà permis au Tennessee (sud) d'interdire aux mineurs transgenres l'accès aux traitements de transition, considérant que la loi adoptée en la matière par cet État ne présentait pas de caractère discriminatoire.