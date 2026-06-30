Pérou : qui est Keiko Fujimori, la nouvelle présidente ?

Quadruple candidate de la droite et fille de l’ancien dictateur Alberto Fujimori, Keiko Fujimori a remporté la présidentielle au Pérou au terme d’un scrutin extrêmement serré.

Seize ans qu'elle attendait ce moment. Figure incontournable et décrite par de nombreux analystes comme «la personnalité la plus influente de la politique péruvienne», la fille de l’autocrate Alberto Fujimori (président de 1990 à 2000), Keiko Fujimori est devenue la prochaine présidente du Pérou au terme d'une élection extrêmement serrée. La dirigeante du parti Fuerza Popular (FP, Force populaire) l'a emporté avec 50,13% des voix et 49.641 voix d’avance.

Diplômée en administration aux États-Unis, Keiko Fujimori a grandi au plus près du pouvoir. À seulement 19 ans, après le divorce de ses parents, elle devient Première dame du Pérou sous la présidence de son père, Alberto Fujimori, et côtoie alors chefs d'État et dirigeants étrangers.

Un héritage lourd à porter

Au Pérou, son nom reste intimement lié à celui de son père, personnage aussi influent que controversé. Crédité de la défaite des guérillas du Sentier Lumineux et du Mouvement révolutionnaire Tupac Amaru (MRTA), Alberto Fujimori a également été condamné à 25 ans de prison pour corruption et crimes contre l'humanité pour deux massacres de civils par un escadron de l'armée dans le cadre de la lutte contre la guérilla maoïste.

Si cette filiation lui a assuré une base électorale solide, être l'héritière d'Alberto Fujimori continue d'alimenter une forte hostilité envers elle, au point de lui avoir barré à trois reprises l’accès à la présidence. «C'est une marque bien positionnée, qu'on l'apprécie ou non», a résumé auprès de l'AFP le politologue Jorge Aragon.

Déboires judiciaires

C’est en 2006, à son retour au Pérou, qu’elle se lance en politique et entre en campagne pour les élections législatives. Elle est élue députée, et est même la candidate obtenant le plus grand nombre de voix. Quelques années plus tard, à l’occasion de l’élection présidentielle, elle fonde son parti, Fuerza Popular et candidate pour la première fois.

S'ensuit une deuxième candidature en 2016, durant laquelle elle affronte la justice pour «blanchiment». Les comptes de campagne sont épinglés, notamment pour des fonds non déclarés. Le parquet l’accuse d’avoir perçu au moins 1,2 million de dollars (environ 1 million d’euros) et requiert trente-cinq ans de prison. En détention provisoire, elle effectuera plusieurs séjours en prison entre 2018 et 2020.

Une conservatrice assumée

Depuis la mort de son père en 2024, la puissante femme politique s'est efforcée d'adoucir son image, en mettant l'accent sur son programme.

Dans un pays frappé par une montée de la criminalité, elle a fait de l'«ordre» son principal slogan. «La gauche conduit à la pauvreté et au chaos», a-t-elle assuré en parlant de son adversaire.