150 millions de personnes touchées, jusqu’à 45°C ressentis… Un dôme de chaleur traverse les Etats-Unis jusqu’à dimanche

Une vague de chaleur intense traverse le centre et l’est des Etats-Unis dès ce mercredi et ce jusqu’à la fin du week-end, touchant ainsi près de 150 millions d’Américains avec des températures ressenties pouvant atteindre localement les 46°C.

Un 250e anniversaire d’indépendance américaine sous une chaleur caniculaire. Les météorologistes ont détecté une vague de chaleur qui s'abat sur le centre et l’est des Etats-Unis dès ce mercredi et ce jusqu’à dimanche, menaçant ainsi les festivités prévues samedi pour le 250e anniversaire d’indépendance américaine.

🌡️ ☀️ An intense and locally record-breaking heatwave will affect the central and eastern United States in the coming days



A dangerous heatwave will affect much of the central and eastern United States this week. It will also impact the holiday weekend, during which the United… pic.twitter.com/56hwT1rVPl — Windy.com (@Windycom) June 30, 2026

En raison d’une humidité élevée, les indices de chaleur dépasseront les 40°C du Midwest aux Grands Lacs, jusqu’à la vallée de l’Ohio, au nord-est et à la côte Est.

«Les températures atteindront souvent 35 à 40°C, localement 41 à 42°C, avec un ressenti pouvant dépasser 45°C en raison de l’humidité. Des villes comme New York, Philadelphie ou Washington pourraient connaître plusieurs jours de chaleur intense, avec des nuits très chaudes limitant le rafraîchissement», a anticipé La Chaîne Météo.

«La chaleur pourrait s’accentuer à l’ouest des États-Unis. Après le pic attendu sur le centre et l’est du continent, les températures devraient nettement grimper sur la Californie et l'Arizona, avec de fortes chaleurs durables, un risque d'accentuation de la sécheresse, et une hausse du risque d’incendie dans les États de l’Ouest», a poursuivi cette même source.

Des dizaines de records de températures attendus

Cette vague de chaleur attendue aux Etats-Unis s’explique par la présence d’un important dôme de chaleur, qui se caractérise par une zone de haute pression faisant descendre l’air vers le sol, avant de le comprimer et de le réchauffer. Au total, près de 150 millions d'Américains pourraient être touchés par ce dôme de chaleur.

🌡️🇺🇸 A massive heat dome is bringing dangerous and potentially record-breaking temperatures across much of the United States, affecting more than 150 million people.



Authorities are urging residents to take precautions as extreme heat conditions continue ahead of the July 4… pic.twitter.com/x1AFEWvq1O — THE INFORMANT (@TheInformantUSA) June 30, 2026

Des dizaines de records de température sont attendus. Même la station météorologique de Central Park à New York pourrait approcher son record absolu de température de 41 °C, établi le 9 juillet 1936, selon la NOAA.

Les multiples festivités organisées samedi pour célébrer le 250e anniversaire de l’indépendance américaine pourraient être menacées avant une fin d’épisode de chaleur attendue dimanche.

Jusqu’à la fin du week-end, il est ainsi recommandé de limiter ses activités en extérieur, de se tenir au courant des dernières prévisions météorologiques, de bien s’hydrater et de trouver, si possible, des lieux où se refroidir.