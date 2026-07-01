Allemagne : le renseignement intérieur alerte sur la hausse du terrorisme d'extrême gauche

Le ministre allemand de l’Intérieur a présenté le rapport annuel de l'Office fédéral de protection de la Constitution portant sur les menaces qui pèsent sur la sécurité intérieure. Le service de renseignement alerte notamment sur la montée des groupuscules d’extrême gauche.

«L'Allemagne est sous pression», a affirmé sans ambages Alexander Dobrindt, mardi 30 juin. Lors d’une conférence de presse organisée à Berlin, le ministre allemand de l’Intérieur a présenté le rapport annuel de l'Office fédéral de protection de la Constitution, un service de renseignement spécialisé dans le domaine de la sécurité intérieure.

Ce document de plusieurs centaine de pages revient en profondeur sur les dangers qui pèsent sur le pays d'outre-Rhin. Extrémisme politique, terrorisme, sabotage, espionnage, ingérence étrangère… «Les ennemis de notre ordre fondamental démocratique et libéral viennent aussi bien de l’extérieur que de l’intérieur», a rappelé Alexander Dobrindt.

Une percée de l'extrémisme de gauche

Parmi les menaces les plus prégnantes, le service de renseignement relève notamment une recrudescence de l’extrémisme de gauche. Les tentatives de meurtre, les agressions, le sabotage et les incendies criminels motivés par des convictions d’extrême-gauche ont ainsi bondi de 60% en 2025.

«L’extrémisme de gauche est de nouveau en hausse en Allemagne et constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publique», a mis en garde le ministre de l’Intérieur. Le service de renseignement estime à 42.200 le nombre de personnes actives dans ces mouvances protéiformes, dont environ 10.000 individus potentiellement violents. «Un chiffre record», souligne le rapport.

Des actes de violence

Plusieurs événements survenus récemment sont cités en exemple pour illustrer ce danger. L'Office fédéral de protection de la Constitution évoque ainsi les incendies criminels perpétrés en septembre 2025 et en janvier 2026, lesquels visaient le réseau électrique berlinois. En janvier, un poste de transformation électrique de la capitale a ainsi été détruit par le groupuscule d'extrême gauche nommé «Vulkangruppe», privant d'électricité quelque 100.000 habitants pendant plusieurs jours.

Le rapport évoque également les attaques qui se sont produites à Munich et dans ses environs, au cours desquelles des véhicules de police ont notamment été incendiés. Ces exemples «illustrent parfaitement le danger considérable que représentent les extrémistes de gauche enclins à la violence», note le service de renseignement.

Une polarisation de la société allemande

L'Office fédéral de protection de la Constitution estime que le contexte international tendu a favorisé l’émergence de cette menace. Les événements survenus au Moyen-Orient ont ainsi poussé nombre d’Allemands à s’engager dans des mouvements violents d’extrême gauche, relève le service de renseignement.

En outre, la polarisation de la société allemande a poussé certains individus à s’engager dans des mouvements d’extrême gauche, en réaction à la montée de l’extrême droite. Le ministre de l’Intérieur a ainsi évoqué une certaine dynamique de radicalisation qui se met en place entre les deux extrêmes de l’échiquier politique. «Pour les deux groupes, nous constatons que le potentiel de violence augmente considérablement», a déclaré Alexander Dobrindt, cité par le Financial Times.

Selon le rapport de l'Office fédéral de protection de la Constitution, l’extrémisme de droite demeure ainsi la plus grande menace qui pèse sur l’Allemagne. Le nombre de sympathisants de cette mouvance a augmenté l’année dernière, atteignant 60.000 personnes.

Ces chiffres s’expliquent en partie par une hausse de la popularité de l’Alternative pour l'Allemagne (AfD), parti nationaliste qui a vu ses adhérents croître significativement en 2025. L’AfD est actuellement sous étroite surveillance de l'Office fédéral de protection de la Constitution, celui-ci considérant le parti comme une organisation extrémiste présumée.