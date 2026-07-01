Etats-Unis : en escale à Las Vegas, il mise 10 dollars sur une machine à sous et repart millionnaire

Un voyageur qui faisait escale à l’aéroport de Las Vegas a remporté le jackpot en misant 10 dollars sur une des machines à sous mises à disposition des voyageurs.

Comme dit le dicton : un seul instant suffit à changer la donne. Néons, paillettes et pancartes bariolées… L’ambiance électrique qui règne à l'aéroport Harry Reid de Las Vegas est fidèle au charme qu’offre la capitale mondiale du jeu. Des machines à sous parsèment ainsi le bâtiment, pour le plus grand bonheur des passagers qui souhaitent tuer le temps lors d’une escale.

Dimanche, un voyageur en transit à l’aéroport s’est donc installé sur l’une de ces machines à sous bariolées de couleurs, sobrement nommée «Wheel of Fortune Gold Spin Triple Red Hot 7s».

Casquette vissée sur la tête, l’intéressé a tenté sa chance comme de nombreuses autres personnes avant lui. A sa grande surprise, l’homme a touché le gros lot, gagnant plus de 3,3 millions de dollars (2,9 millions d'euros environ). Un véritable jackpot remporté avec une mise de seulement 10 dollars (environ 9 euros).

Des gains imposables

«Voilà une bien singulière façon de passer une escale», ont écrit les responsables de la société de jeux de hasard International Game Technology sur le réseau social X. Une photo du chanceux, posant fièrement devant la machine à sous, a été partagée par la société.

Now that's one way to spend a layover. 🎰✈️ Congratulations to Anthony, who won over $3.3 million in the C Gates at @LASairport!



Anthony won this massive jackpot playing Wheel of Fortune Gold Spin Triple Red Hot 7s Slots on a $10 bet. Please help us celebrate the winner and… pic.twitter.com/pa7rk1JCNL — IGT (@IGTNews) June 30, 2026

«Félicitations au voyageur chanceux qui a remporté le jackpot de 3,3 millions de dollars à la machine à sous Wheel of Fortune ce week-end aux portes C de l'aéroport Reid ! Félicitations pour cet incroyable gain et merci d'avoir fait de l'aéroport une étape de votre voyage», a ajouté International Game Technology.

Toutefois, l’intéressé ne touchera pas l’intégralité de l’argent remporté. Aux Etats-Unis, les gains de jeux de hasard supérieurs à 5.000 dollars sont soumis à un impôt de 24%, comme il est indiqué sur le site de l’Internal Revenue Service, l'agence du gouvernement fédéral qui collecte les impôts et les taxes.