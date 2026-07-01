États-Unis : le Texas intègre des textes de la Bible dans son programme scolaire

Au Texas, une liste de lecture approuvée par les autorités éducatives prévoit l'introduction de plusieurs passages de la Bible dans les écoles locales. Une décision qui ravive le débat sur la place de la religion dans l'enseignement public aux États-Unis.

La Bible va faire son entrée dans les salles de classe d’un Etat américain. Alors qu’une loi locale adoptée en 2023 imposait au Texas d'établir une liste de lectures destinée à enrichir le vocabulaire et les connaissances littéraires des élèves, des extraits du livre sacré du christianisme vont être intégrés au programme scolaire de ses établissements.

Cette décision a été officialisée ce vendredi 26 juin par le Board of Education, le conseil chargé de superviser les politiques éducatives d'un État, d'une région ou d'un district scolaire aux États-Unis.

À majorité républicaine, ce dernier a validé par neuf voix contre cinq cette sélection d’œuvres qui devrait être déployée progressivement à partir de 2030 pour les quelque 5,5 millions d'élèves des écoles publiques texanes, en commençant par les classes du primaire.

Des extraits autour de l'humilité, de la charité et de la foi

Parmi cette liste, qui comprend environ 200 textes, figurent des classiques comme Les Grandes Espérances de Charles Dickens mais aussi plusieurs extraits de la Bible, intégrés à différents niveaux scolaires. Ainsi, les élèves de 4e année, l’équivalent du CM1 dans le système éducatif français, pourraient étudier le chapitre 14 de l’Évangile selon Luc, un passage souvent associé à des enseignements sur l’humilité et l’attention portée aux plus modestes.

Au collège, des extraits de l’Évangile selon Matthieu, tels que les versets 25 à 35 du chapitre 6, qui abordent notamment l’idée de vivre sans s’inquiéter pour les besoins matériels et de ne pas se laisser submerger par l’angoisse du lendemain, devraient être enseignés.

D’autres textes issus du Livre de la Genèse, premier livre de la Bible qui relate les récits de la création du monde notamment avec Adam et Ève, figurent aussi dans la sélection destinée aux élèves plus âgés, rapporte le média Usa Today News.

Cette décision intervient dans un contexte déjà marqué par la place grandissante accordée à la religion dans les établissements scolaires texans. L'an dernier, le Texas était devenu le plus grand État américain à imposer l'affichage des Dix Commandements dans toutes les salles de classe de ses écoles publiques.

Face à cette nouvelle décision, qui suscite de vives critiques chez certains, ses opposants affirment notamment que cette dernière viole le principe constitutionnel de séparation de l'Église et de l'État inscrit dans la Constitution américaine.

De leur côté, les partisans de cette mesure soutiennent que les traditions judéo-chrétiennes ont joué un rôle central dans la fondation du pays et devraient être représentées dans l'enseignement public.

Au-delà de la dimension religieuse, certains reprochent également à cette liste de privilégier des valeurs conservatrices dans cet Etat qui accueille environ un élève sur dix des écoles publiques du pays. Le Texas est classé 29e sur 50 en matière d'éducation aux États-Unis, selon le site U.S. News and World Report.