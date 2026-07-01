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Etats-Unis : un couple interpellé après avoir escaladé l’Empire State Building pour une demande de mariage (vidéo)

Le couple a déployé une banderole clamant «lorsque le pouvoir de l'amour triomphera de l'amour du pouvoir, le monde connaîtra la paix». [ABC Affiliate WABC/Handout/REUTERS]
Par Khalil Rajehi
Publié le
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Angela Nikolau et Ivan Kuznetsov ont été interpellés ce mercredi 1er juillet après avoir escaladé le sommet de l’antenne qui surplombe l’Empire State Building à New York et fait leur demande de mariage. 

Un pari fou. Un couple a été interpellé ce mercredi 1er juillet après avoir escaladé l’Empire State Building de New York, aux Etats-Unis, a fait savoir la police de cette ville de l’Etat de Manhattan. 

Sur les images relayées par ABC News, on peut voir le couple, Angela Nikolau et Ivan Kuznetsov, grimper le sommet de l’antenne du célèbre gratte-ciel américain visage masqué avant de déployer une banderole clamant «lorsque le pouvoir de l'amour triomphera de l'amour du pouvoir, le monde connaîtra la paix».

Au sommet de l'Empire State Building, qui culmine à 443 mètres jusqu'à la pointe de son antenne, Ivan Kuznetsov aurait demandé sa petite amie en mariage. Un hélicoptère a été dépêché sur les lieux et la plate-forme d’observation de l’édifice a été évacuée par les forces de l’ordre.

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De son côté, le porte-parole de l’Empire State Building a fait savoir à nos confrères d’ABC News qu’à aucun moment les visiteurs de l’édifice n’avaient été en danger. «Il convient de souligner que la plate-forme d'observation de l'Empire State Building, située au sommet du bâtiment le plus célèbre du monde, au cœur de New York, offre effectivement un cadre idéal pour des demandes en mariage inoubliables», a-t-il ajouté. 

Finalement, Angela Nikolau et Ivan Kuznetsov ont été interpellés et placés en garde à vue. Néanmoins, ce n’est pas la première fois que le couple tente ce type d’expérience. En effet, le duo s’est fait connaître sur les réseaux sociaux pour ses ascensions périlleuses de gratte-ciel à travers le monde.   

Etats-UnisMondeInternationalEmpire State Building

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