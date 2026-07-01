États-Unis : une adolescente du Wisconsin retrouvée saine et sauve 4 ans après sa disparition

Joniah Walker n'avait pas donné signe de vie depuis juin 2022 avant d'être mystérieusement retrouvée fin mai par les autorités de Milwaukee, dans le Wisconsin.

Elle était portée disparue depuis le 23 juin 2022. Joniah Walker, une jeune femme désormais âgée de19 ans, originaire du Wisconsin, a été retrouvée saine et sauve le 25 mai par les autorités de Milwaukee, rapporte la presse américaine, dont le Milwaukee Journal Sentinel.

La police n'a pas précisé les circonstances dans lesquelles elle a été retrouvée, ni les raisons qui l'ont poussée à ne pas donner signe de vie pendant quatre ans.

Joniah Walker avait été vue pour la dernière fois quittant le domicile familial à 14h30, munie d'un grand sac à dos. Elle avait été filmée par les caméras de surveillance de ses voisins. L'adolescente avait appelé sa psychologue une heure plus tard, lui laissant un message indiquant «j'ai fugué», d'après les relevés téléphoniques.

Missing Wisconsin teen Joniah Walker found safe 4 years after disappearing from home https://t.co/gRAHIL1cktpic.twitter.com/q18wHfXjbY — New York Post (@nypost) July 1, 2026

Un guet-apens en ligne ?

Aurait-elle fugué en raison de conflits familiaux ? Cette thèse est peu probable. L'adolescente alors âgée de 15 ans n'avait pas de mauvaises relations avec sa mère. Au contraire, elles étaient plutôt proches et s'étaient échangées «beaucoup de messages dans la journée». Mais Joniah Walker souffrait de dépression et de troubles de stress post-traumatique.

Sa disparition avait ému le Wisconsin, Etat marqué par une série de disparitions et de meurtres de femmes afro-américaines. Son visage était devenu le symbole pour la création d'un groupe de travail sur les femmes et les filles noires disparues ou assassinées, proposé par la démocrate Shelia Stubbs. Cette dernière estimait que les moyens utilisés pour retrouver les femmes afro-américaines étaient inférieurs à ceux consacrés aux personnes blanches.

Dans des interviews accordées aux journalistes, la mère de Joniah Walker a toujours estimé que sa fille avait été influencée par «Internet». Quelqu'un lui «a dit de faire ça», affirmait-elle.