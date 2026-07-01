IA : l’administration Trump lève ses restrictions sur les modèles les plus puissants d’Anthropic

Le ministère du Commerce américain a levé les restrictions pesant sur les deux modèles d'intelligence artificielle les plus puissants d'Anthropic. Mi-juin, le gouvernement avait contraint la firme à couper l'accès à ces modèles pour des raisons de sécurité nationale.

L'administration Trump a levé mardi 30 juin, l'ensemble des restrictions pesant sur les deux modèles d'intelligence artificielle (IA) les plus puissants d'Anthropic, confirmant la reprise en main de Washington sur les activités de ce secteur stratégique, au nom de la sécurité nationale.

«Nous avons reçu la notification que le ministère du Commerce a levé les contrôles d'exportation sur Claude Fable 5 et Mythos 5», a annoncé Anthropic sur X, précisant «commencer à rétablir l'accès» dès mercredi.

Selon une lettre du ministre du Commerce Howard Lutnick rendue publique, la méga start-up de San Francisco s'est engagée à «détecter et traiter de façon proactive les risques de sécurité», à «travailler avec diligence avec le gouvernement américain sur les protocoles, normes et sorties de Mythos, Fable et de ses futurs modèles», et à l'informer de «toute activité malveillante». Le gouvernement se réserve le droit de rétablir les restrictions si l'entreprise n'honore pas ces engagements.

We’ve received notice that the Department of Commerce has lifted export controls on Claude Fable 5 and Mythos 5.



We'll begin restoring access tomorrow, and will share an update soon.



We’re grateful to our users for their patience, and to everyone who worked with us on… — Anthropic (@AnthropicAI) June 30, 2026

L'IA, une «arme nucléaire numérique»

Le 12 juin, Washington avait brutalement contraint Anthropic à couper l'accès à ces deux modèles de pointe, invoquant la sécurité nationale après la détection de failles susceptibles de faire tomber toute la puissance de ces outils entre de mauvaises mains.

Mardi, le directeur de la CIA, John Ratcliffe, a comparé les capacités des IA les plus avancées à des «armes nucléaires numériques», lors d'une prise de parole publique à Washington. Ce retrait forcé par le gouvernement, une première, avait suscité de vives critiques internationales, ravivant les débats sur la souveraineté numérique dans les pays dépendants des technologies américaines.

Anthropic, qui entretient des relations orageuses avec l'administration Trump depuis des mois, avait obtenu vendredi une première avancée avec le déblocage de Mythos 5 pour une poignée de «cyberdéfenseurs et opérateurs d'infrastructures», mais uniquement américains. Ses partenaires étrangers, notamment des agences étatiques de cybersécurité en Europe et en Asie, en restaient privés. Mardi, Anthropic a dit continuer à négocier avec le gouvernement sur ce point.

Anthropic, dans un post de blog mardi soir, a dit aussi travailler avec Amazon, Microsoft et Google à un référentiel commun pour noter la gravité des failles de sécurité de l'IA, préfigurant une forme d'autorégulation du secteur avant que l'État n'impose la sienne.