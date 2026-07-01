Il laisse sa voiture au parking de l’aéroport pendant 6 ans et doit désormais une somme colossale

À l’aéroport de Rio de Janeiro, au Brésil, une voiture est stationnée depuis six ans à la même place de parking. Son propriétaire, non-identifié, doit s'acquitter d'une somme colossale.

Plus de 30.000 euros de stationnement payant. C’est ce que doit payer le propriétaire d'une Honda Civic stationnée sur le parking de l’aéroport de Rio de Janeiro depuis six ans maintenant.

La voiture n’a plus de plaque d’immatriculation et le conducteur reste introuvable. Par ailleurs, elle est couverte de poussière et rongée par la rouille.

De nombreuses investigations menées par une équipe de télé brésilienne ont conclu que le véhicule avait été immatriculé à New York, selon HLN. Les clés ont été retrouvées sur le siège avant du véhicule.

L'enquête menée a permis de constater que par la suite la voiture avait rejoint le Brésil par bateau.

Si la voiture n’a pas été placée en fourrière par les autorités brésiliennes, c’est en raison de la loi vigueur. Celle-ci impose de connaître l’identité du propriétaire avant de pouvoir déplacer un véhicule.