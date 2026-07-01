Léon XIV : dans quels lieux le Pape se rendra-t-il lors de sa prochaine visite à Paris ?

Le pape Léon XIV est attendu en France du 25 au 28 septembre pour son premier déplacement dans le pays. Plusieurs temps forts sont prévus à Paris avant la poursuite de sa visite à Lourdes et à Metz.

Le programme du pape Léon XIV lors de son déplacement en France se précise. À l'occasion de sa visite à Paris, du 25 et 28 septembre prochains, plusieurs temps forts sont déjà annoncés.

En effet, le souverain pontife présidera une veillée de prière avec des jeunes au Stade de France, avant de célébrer une grande messe sur la place de la Concorde, avec une assemblée qui s'étendra jusqu'aux Champs-Élysées.

L'information a été annoncée vendredi 26 juin par la Conférence des évêques de France, qui a également dévoilé la devise choisie pour ce voyage : «Pour que le monde ait la vie».

Des précisions apportées par les évêques

Les représentants de la Conférence des évêques de France se sont rendus jeudi 25 juin au Vatican afin de poursuivre les préparatifs de cette visite de l'Hexagone.

Les grandes lignes étaient déjà connues depuis le 9 juin : deux journées à Paris avec une messe en plein air, des vêpres à Notre-Dame et une veillée de prière avec les jeunes, avant une messe à Lourdes le 27 septembre puis une dernière célébration à la cathédrale Saint-Étienne de Metz, le 28 septembre.

À leur retour en France, les évêques ont apporté plusieurs précisions. La grande messe parisienne sera célébrée place de la Concorde, tandis que les fidèles pourront également se rassembler sur les Champs-Élysées. La veillée de prière avec les jeunes est, elle, programmée le vendredi 25 septembre au Stade de France, qui peut accueillir jusqu'à 80.000 personnes, voire 90.000 lors de certains événements.

Le pape Léon XIV doit également se rendre au siège de l'UNESCO, à Paris. Selon plusieurs informations, une visite à l'Élysée, à l'Institut catholique de Paris et à la maison de soins palliatifs Jeanne Garnier est aussi envisagée. Un bain de foule en papamobile dans les rues de la capitale est également prévu, bien que son parcours n'a pas encore été finalisé. À Lourdes, le souverain pontife devrait enfin prendre part à la procession mariale en soirée.

Une thématique en lien avec un contexte précis

Les évêques français ont également annoncé la devise choisie par Léon XIV pour ce voyage de quatre jours : «Pour que le monde ait la vie». Elle est inspirée par l’Évangile selon saint Jean (Jn 6, 51) : «Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie.»

Le choix de la thématique de la vie par le pape Léon XIV est particulièrement parlant alors qu’un projet de loi sur la fin de vie, porté notamment par l’actuel gouvernement, est en cours d’examen au Parlement. Les évêques français se sont clairement opposés au principe d’«aide à mourir» envisagé par le texte du projet de loi.

Le Bureau de presse du Saint-Siège n’a pour le moment pas réagi à cette annonce. Néanmoins, en amont des précédents voyages du pape Léon XIV, les évêques d’Espagne ou de certains pays africains avaient, eux aussi, anticipé l’annonce officielle pour des motifs organisationnels.

Les évêques de France, quant à eux, ont devancé le Vatican à plusieurs reprises, annonçant le voyage, puis dévoilant les étapes au fur et à mesure.