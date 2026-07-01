L'Irlande prend la présidence du Conseil de l’Union européenne ce mercredi

L'Irlande prend ce mercredi et pour six mois la présidence tournante de l’Union européenne. Entré dans l'UE en 1973, ce pays, inexistant militairement, entend jouer pleinement son rôle de médiateur alors qu'il devra rechercher des compromis sur la compétitivité, la sécurité, le soutien à l'Ukraine et le prochain budget européen.

Une feuille de retour complexe. Jusqu'au 31 décembre, l'Irlande assure à partir de ce mercredi la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne pour six mois, avec un slogan : «la force dans l’unité».

Dublin a fixé trois grandes priorités. A la fois renforcer la compétitivité de l'économie européenne, garantir la sécurité du continent et promouvoir les valeurs du Vieux Continent. Aux côtés de la Lituanie et de la Grèce, l'Irlande inaugure également un nouveau trio de présidences chargé d'assurer une continuité politique sur les 18 prochains mois.

Le budget, dossier clé et sensible

Entrée en 1973 dans l'UE, l'Irlande s'appuiera sur la feuille de route «Une Europe, un marché», adoptée par les institutions européennes en avril dernier et qui vise à simplifier la réglementation européenne, lever les obstacles au sein du marché unique, réduire les coûts de l'énergie ou encore accélérer la transition numérique.

Le dossier le plus délicat reste toutefois celui du futur budget européen pour la période 2028-2034. La présidence irlandaise devra tenter de rapprocher les positions des Vingt-Sept autour de cette enveloppe financière appelée à financer les priorités stratégiques de l'Union. Une question d'autant plus sensible que les débats s'annoncent particulièrement houleux sur la politique agricole et les fonds de cohésion.

La sécurité en ligne des mineurs

L'Irlande a également fait du numérique l'une de ses priorités pour sa présidence, et devra arbitrer entre deux objectifs : stimuler la compétitivité européenne, notamment dans l'IA, et renforcer la protection des citoyens, en particulier des enfants, dans l'espace numérique. Dublin veut avancer sur la sécurité en ligne des mineurs et mettre sur la table l'idée d'un âge de la majorité numérique couplé à des mesures de vérification.

Enfin, l'Irlande entend poursuivre le soutien européen à l'Ukraine et faire avancer plusieurs dossiers liés à la défense. Le gouvernement souhaite également maintenir la question de Gaza au cœur des échanges européens, plaidant depuis plusieurs mois pour une position plus ferme de l'UE vis-à-vis d'Israël.