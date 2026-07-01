Oligarque ukrainien visé par un colis piégé : qu’est-ce que le «Bataillon Monaco», installé sur la Côte d’Azur depuis le début de la guerre en Ukraine ?

Le lundi 29 juin, un oligarque ukrainien, Vadim Ermolaev, a été la cible d’un colis piégé qui a explosé devant l’entrée d’un immeuble monégasque. Près d’une centaine d’exilés «VIP» comme lui se sont installés en Principauté et sur la Côte d’Azur depuis 2022 pour essayer d’échapper aux sanctions de leur pays. Il s’agit du «Bataillon Monaco».

Un groupe de nouveau sous les projecteurs. Après l’explosion d’un colis piégé devant la résidence de Vadim Ermolaev ce lundi 29 juin à Monaco, la liste du «Bataillon Monaco» fait de nouveau couler de l’encre. Mais qu’est-ce que c’est ?

Richissime homme d’affaire ukrainien, Vadim Ermolaev a été grièvement blessé dans cette explosion qui a frappé la Principauté, une première dans son histoire. Sa femme et son fils ont également été atteints.

Résidant à Monaco depuis 2022, ce magnat de l’agro-alimentaire est la 23e fortune d’Ukraine, pays qu’il a fui au début de la guerre avec la Russie. En 2023, il a notamment été sanctionné par Volodymyr Zelensky en vertu d’une décision du Conseil national de sécurité. Depuis, il a renoncé à sa nationalité ukrainienne, en dépit d’un passeport chypriote.

Selon Nice-Matin, il fait ainsi parti, avec 83 autres personnes, de la liste du «Bataillon Monaco» qui regroupe des «oligarques, des hauts fonctionnaires, des députés de la Rada (le parlement ukrainien) et des hommes fortunés» tous issus d’Ukraine et installés en Principauté et sur la Côte d’Azur pour fuir leurs obligations militaires, entre autres.

Qu’est-ce que le «Bataillon Monaco» ?

Si le terme n’a rien de militaire, il fait pourtant directement référence aux soldats ukrainiens restés sur le front, comme exigé par Kiev puisque à l’issue de l’invasion russe, Volodymyr Zelensky a instauré la loi martiale et la mobilisation générale, interdisant donc aux hommes ukrainiens âgés de 18 à 60 ans de quitter le territoire national.

Ces «exilés VIP» sont donc perçus comme des déserteurs et sont vivement critiqués par le gouvernement. L’expression les désignant a été popularisée par le média ukrainien Ukrainska Pravda, qui a réalisé toute une enquête sur les 84 membres de la liste.

Les journalistes ont largement documenté leur présence sur la Côte d’Azur, notamment à Nice, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Beaulieu et à Monaco, à travers de nombreuses photos et vidéos. On les voit à bord de voitures flamboyantes et hors de prix, sur la place du Casino de Monte-Carlo, ou encore sur des «méga-yachts amarrés dans les ports azuréens».

Rapidement, cette enquête a fait le tour de l’Ukraine, poussant le Bureau d’enquête d’État ukrainien (SBU), considéré comme une sorte de FBI, à ouvrir une procédure pénale. Une liste officielle de ces 84 «réfugiés» a été établie et tous sont accusés d’avoir fui illégalement l’Ukraine et de blanchir des fonds à l’étranger.

Des profils allant de propriétaires de clubs de football à d’anciens députés

Si Vadim Ermolaev est l’une des figures les plus populaires du «Bataillon Monaco», d’autres profils du même genre complètent la liste. Toujours selon Nice-Matin, le plus célèbre serait Rinat Akhmetov, l’homme le plus riche d’Ukraine et propriétaire du club de football du Shakhtar Donetsk.

Grand habitué de la Côte d'Azur, Rinat Akhmetov avait notamment racheté la très luxueuse villa des Cèdres, à Saint-Jean-Cap-Ferrat, et avait également tenté de mettre la main sur le club de football de l’OGC Nice, il y a quelques années. Plus récemment, il a de nouveau fait parler de lui après avoir acquis un appartement de 2.500 m2 dans la résidence «Le Renzo», à Monaco. Ce bien a été estimé à près de 471 millions d’euros, soit l’appartement le plus cher du monde.

Toujours dans le milieu du football, les frères Surkis. Le premier, Ihor, est le propriétaire du Dynamo Kiev et «louerait un appartement au Monte-Carlo Bay pour 2 millions d’euros par an». Le deuxième, Hryhoriy, est quant à lui le président de la Ligue de football ukrainienne. Selon plusieurs médias locaux, ils auraient fui le territoire avec près de 17 millions de dollars dans le coffre de leur voiture.

Enfin, autre célèbre profil du «Bataillon Monaco», Kostyantin Zhevago. Ancien député et plus jeune milliardaire d’Europe, il est l’un des hommes les plus recherchés en Ukraine puisqu’il est soupçonné d’avoir détourné 67 millions d’euros.