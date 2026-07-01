«Quelqu'un a dû le mettre ici lors d'une relation intime» : un sachet de 4 grammes de cocaïne tombe des fesses d'une femme après un contrôle routier

Une jeune femme a laissé échapper de son postérieur un sachet de près de 4 grammes de cocaïne lors d'une fouille en détention après un contrôle routier houleux en Floride (Etats-Unis), ce samedi 27 juin dernier.

Une cachette qui a surpris la police. Reagan Cox, jeune femme âgée de 30 ans, a été arrêtée par les agents du bureau du Shérif en Floride, plus précisément dans le comté de Brevard. Peu disposée à coopérer lors d'un contrôle routier, elle a été envoyée en détention à la prison du comté, a précisé le NY Post.

Une fois arrivée dans l'établissement pénitentiaire, la jeune femme a dû se soumettre à une fouille corporelle. Le personnel a remarqué quelque chose de bizarre au niveau du postérieur de la jeune femme, que cette dernière essayait de cacher avec ses mains.

Des explications peu convaincantes

Les agents ont donc insisté pour qu'elle enlève ses mains. La suspecte s'est exécutée, faisant tomber ainsi un sachet content 3,8 grammes de cocaïne qui était caché dans ses fesses.

Sous le coup d'une accusation pour détention de drogue, la jeune femme s'est défendue en niant détenir volontairement ce sachet de cocaïne sur elle. «Quelqu'un a dû le déposer là lors d'une relation intime», s'est-elle défendue.

Une explication peu convaincante, puisqu'elle a été inculpée d'un chef d'accusation supplémentaire, en plus de sa non-coopération lors du contrôle routier, pour avoir introduit un objet interdit au sein d'un établissement carcéral.

Malgré tout, la jeune femme a été remise en liberté le jour même.