Un Américain meurt en voulant cacher la dépouille de sa compagne qu’il venait d’étrangler

En souhaitant se débarrasser du corps de sa compagne qu'il venait d'étrangler, un Américain de 44 ans a succombé à une crise cardiaque. Les corps du couple ont été retrouvés côte à côte dans une forêt en Alabama le 10 juin.

Un crime sordide qui lui aura causé sa perte. Daniel Robbins, un Américain de 44 ans originaire de Géorgie, est soupçonné d'avoir tué sa femme en l'étranglant. En souhaitant dissimuler son corps dans les bois, l'homme a été pris d'une crise cardiaque fatale. Les deux corps ont été retrouvés le 10 juin à Lanett, en Alabama vers minuit par les autorités, raconte la presse anglo-saxonne, dont Al.com, un média spécialisé dans les actualités de l'Alabama et Abc News.

«Les corps étaient côte à côte», précisent les forces de l'ordre. La femme a été retrouvée les mains levées au-dessus de la tête tandis que l'homme était en position fœtale. Un véhicule abandonné situé à proximité, dont le moteur était resté allumé et la portière du conducteur était grande ouverte, avait alerté un passant.

Ce dernier avait bel et bien vu les corps sans vie mais pensait qu'il s'agissait de mannequins.

Problèmes cardiaques

L'autopsie menée par l'Alabama Department of Forensic Sciences confirme la mort par étranglement de Jessica Folds, 47 ans, compagne de Daniel Robbins. Les autorités déplorent une nouvelle victime de violences conjugales. De son côté, le suspect souffrait de problèmes cardiaques, a indiqué son ex-femme.

Selon les autorités, Jessica Folds n'aurait pas été tuée à Lanett mais dans une localisation encore inconnue. La forêt aurait uniquement servi de lieu pour se débarrasser du corps.

Une cérémonie funéraire a été organisée le 28 juin pour rendre hommage à la victime, précise l'entreprise de pompes funéraires Jeffcoat Trant Funeral Home. «Elle a touché la vie de tellement de personnes. Elle avait un cœur en or. Son sourire illuminait le monde.» Elle laisse derrière elle ses trois fils.