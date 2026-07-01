Un passager tente d’ouvrir la porte de l’avion en plein vol, le pilote doit atterrir en urgence

Ce mardi 30 juin, lors d’un vol qui reliait Indianapolis à Houston aux États-Unis, un pilote a été forcé de réaliser un demi-tour et d’atterrir en urgence en raison d’un passager au comportement dangereux.

Urgence à bord. Alors que la compagnie United Airlines opérait un vol entre les villes américaines d’Indianapolis et Houston, un passager a tenté de forcer l’ouverture d’une porte de l’appareil, 15 minutes après son décollage. L’avion a dû faire demi-tour.

Selon un enregistrement audio diffusé par ATC, le service de contrôle de la circulation aérienne, et relayé par CNN, le pilote a envoyé un message d’urgence aux contrôleurs aériens : «Nous avons un passager agressif qui tente d’ouvrir la porte de la cabine. Des passagers essaient actuellement de l’attacher à son siège», peut-on entendre.

«Nous souhaitons revenir. Nous sommes prêts pour l’approche. Nous aurons besoin que les forces de l’ordre nous attendent à la porte d’embarquement. Pourriez-vous, si possible, contacter notre centre des opérations à notre place et lui faire savoir que nous revenons à la porte d’embarquement ?», a-t-il également déclaré.

Deux heures de retard

Une fois de retour à l’aéroport de départ, l’appareil a pu atterrir sans plus de problèmes et le passager en question a été débarqué puis interpellé par la police aéroportuaire.

Le vol a finalement pu reprendre son cours, rejoignant l’aéroport intercontinental George Bush de Houston avec près de deux heures de retard.

L’Administration fédérale de l’aviation (FAA), qui a d’ores et déjà répertorié plus de 830 passagers perturbateurs depuis le début de l’année, a ouvert une enquête.

Aux États-Unis, les passagers problématiques risquent des poursuites pénales et des amendes pouvant être supérieures à 43.000 dollars.