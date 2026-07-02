250 ans de l'indépendance des États-Unis : Mont Rushmore, feux d'artifice géant... Donald Trump fête en grande pompe l'histoire américaine

Grande foire patriotique, discours au pied du Mont Rushmore, feux d'artifice «historique»... Donald Trump a vu les choses en grand pour célébrer les 250 ans des États-Unis.

Le 4 juillet 1776, les treize colonies sous l'emprise de l'Empire britannique déclaraient leur indépendance pour former les États-Unis d'Amérique. C'est le début d'une riche histoire américaine, marquée par des périodes prospères, donnant naissance à l'éternel mythe de «l'American Dream», mais aussi à des crises et des conflits. Pour le 250e anniversaire des États-Unis, Donald Trump a, comme à son habitude, vu les choses en grand.

Grande foire patriotique, discours au pied du Mont Rushmore, feux d'artifice historique... Le 4 juillet 2026 pourrait être mémorable. Le coût des célébrations, qui commencent dès ce 2 juillet, s'élèverait à 150 millions de dollars.

Une foire patriotique

Pour fêter les 250 ans des États-Unis, les Américains peuvent se retrouver au National Mall, un célèbre parc à Washington D.C., où il y est organisé une grande foire patriotique, la «Great American State Fair». Au programme : rodéo, concerts, cinéma en plein-air, grande roue, ou encore dégustation de hot-dog. L'événement, gratuit et organisé par la Maison Blanche, est déjà ouvert et se tient jusqu'au 10 juillet. Il fait déjà beaucoup parler dans la presse américaine. La grande foire se serait transformée en terrain d'affrontement politique. Certains démocrates accusent Donald Trump d'avoir tourné l'événement en sa faveur, avec notamment la présence d'images d'un nouveau passeport américain arborant la photo du président. Outre l'atmosphère politique, les festivités de la grande foire ont aussi été critiquées en raison d'une coupure d'électricité qui a mis à mal les organisateurs.

😬 Donald Trump says the Great American State Fair is "packed," but photos show otherwise...



See more: https://t.co/QddshpkdS9pic.twitter.com/61C5NgMaSS — TMZ (@TMZ) June 29, 2026

un discours symbolique

Au pied du Mont Rushmore, la célèbre falaise gravée des visages de quatre anciens présidents américains, Donald Trump, prononcera un discours très attendu le vendredi 3 juillet. Le chef d'État y rappellera peut-être son envie de voir, lui aussi, son visage sculpté dans ce parc situé dans le Dakota du Sud. La cérémonie sera accompagnée d'un feux d'artifice, d'une fanfare militaire et d'un hommage aux forces armées.

🇺🇸 US President Donald Trump will travel to Mount Rushmore next week for an Independence Day celebration beneath the carved faces of four of his revered predecessors, organizers said Thursday, as the Republican puts his personal stamp on events marking America's 250th… pic.twitter.com/I33EqN5E8P — AFP News Agency (@AFP) June 25, 2026

Un feu d'artifice «historique»

Donald Trump promet le plus «grand feu d'artifice de l'histoire». Plus de 850.000 effets pyrotechniques seront tirés au-dessus du National Mall, à Washington D.C., samedi 4 juillet, selon la Maison Blanche. Les festivités devraient durer quarante minutes, soit deux fois plus longtemps que d'habitude. Le spectacle commencera vers 22h30.

THE LARGEST FIREWORKS SHOW IN HISTORY 🇺🇸 🎉 🦅



President Trump announced our nation’s Salute to America celebration on July 4th, to mark America’s 250th birthday.



It will feature historic military flyovers, the largest ceremonial military ensemble ever assembled, the largest… pic.twitter.com/OtvIGjIiKD — Freedom 250 (@Freedom250) June 17, 2026

l'histoire américaine en 30 Objets

Rien de mieux que de visiter un musée pour en apprendre davantage sur l'histoire américaine. Les établissements culturels se sont associés pour retracer 250 ans d'histoire à travers 30 objets. Parmi les artefacts présentés à l'exposition «American Aspirations» au Smithsonian, à Washington D.C., on retrouve un petit bureau en acajou taché d'encre, une ampoule (en référence à Thomas Edison), une combinaison de vol en cuir (en référence à l'aviatrice Amelia Earhart, la première femme à avoir traversé l'Atlantique en avion) ou encore un maillot de baseball (le passe-temps national des Américains).

Theodore Roosevelt à l'honneur

Le 4 juillet sera également l'occasion d'honorer la mémoire de Theodore Roosevelt, 26e président des États-Unis, à travers l'ouverture d'une bibliothèque dédiée à l'homme politique dans le Dakota du Nord. Les ouvrages permettront notamment de revenir sur son parcours pour la préservation de la nature.