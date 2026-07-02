Attaques du 7-Octobre : 1.000 jours après le massacre, Israël se recueille ce jeudi

Ce jeudi 2 juillet marque le millième jour après les attaques terroristes meurtrières menées par le Hamas le 7 octobre 2023 contre Israël. Une journée marquée par une série d'événements commémoratifs.

Une journée pour se souvenir des victimes. 1.000 jours se sont écoulés depuis les attaques terroristes du 7 octobre 2023 menées par le Hamas contre Israël. Ce jeudi 2 juillet, plusieurs cérémonies d’hommage sont organisées à travers le pays.

Le premier événement s’est tenu à 6h29 (4h29 heure française), soit l’heure précise à laquelle le Hamas a lancé ses attaques qui ont fait 1.221 morts, en majorité des civils, et a plongé le pays dans une longue guerre localisée en majorité sur la bande de Gaza et qui s’est par la suite étendue à la région.

L'organisation «Comité octobre», fondée par des familles de victimes et d'otages du 7-Octobre est l'une des principales initiatrices de cette journée du souvenir. Des rassemblements étaient prévus devant la Knesset, le Parlement israélien, ainsi qu'aux abords des domiciles de membres du gouvernement.

Deux minutes de silence ont par ailleurs été observées dans le pays à 10h (8h heure française) pour rendre hommage aux victimes.

Une place rebaptisée

A Tel-Aviv, l'esplanade du musée des Beaux-arts, devenue «place des Otages», qui est devenue l’un des lieux emblématiques de la mobilisation pour le retour de ces derniers, va être officiellement rebaptisée «place de la Mémoire».

C’est le parc Hayarkon de Tel-Aviv qui accueillera la principale commémoration du millième jour depuis le 7-Octobre. Cette dernière se tiendra à 20h (18h heure française) et doit rassembler les familles et figures du mouvement de protestation contre les autorités israéliennes et leur gestion des événements.

«Cette journée nous rappelle notre responsabilité globale et le poids qui repose sur nos épaules. Nous nous souvenons, nous apprenons et nous nous préparons à la poursuite du combat et aux nombreux défis qui nous attendent encore», avait estimé ce lundi le chef d'état-major de l'armée israélienne, le lieutenant-général Eyal Zamir.

Depuis le mois d’octobre dernier, un fragile cessez-le-feu est en vigueur entre Israël et la bande de Gaza.