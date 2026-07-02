Etats-Unis : seize enfants retrouvés séquestrés dans une même pièce pendant quatre ans

Des enfants ont été découverts dans des conditions déplorables, dans une maison délabrée d’un petit village de l’Ohio, aux Etats-Unis. Selon les autorités locales, les victimes ont été enfermées dans une même pièce pendant près de quatre ans.

La tranquillité qui règne d’ordinaire dans le hameau de Hamden ne laissait en rien présager une telle scène d’horreur. Dans cette localité rurale de l’Ohio, seize enfants ont été découverts, enfermés dans une pièce d’une habitation délabrée. Les victimes, retrouvées dans «des conditions déplorables», ont été séquestrées pendant près de quatre ans, ont indiqué les autorités locales, mercredi.

Les enfants ont été découverts par hasard, alors que les autorités s’attelaient à une enquête sans lien apparent avec cette affaire. «Nous ne savions pas qu'il y aurait 16 enfants là-bas», a indiqué le procureur général de l'Ohio, Andy Wilson, qui n’a pas hésité à qualifier ce qu’il a vu ce jour-là de «mal à l'état pur».

Ces jeunes filles et garçons ont été retrouvés dans des conditions épouvantables, baignant dans des excréments humains, dans une pièce d'environ 3,65 m2. «Ils ressemblaient presque à des animaux sauvages», a déclaré Andy Wilson, cité par nos confrères de The Guardian.

Une «situation intrafamiliale»

Âgées de 1 à 18 ans, les victimes s’avèrent toutes membres de la même famille. Certains enfants étaient incapables de parler. La plus âgée, une jeune femme de 18 ans atteinte d'un handicap mental, n’était pas en mesure d'épeler son nom lors de sa découverte.

Les enfants ont tous été pris en charge. Sept d’entre eux ont été transférés dans des hôpitaux de Columbus, tandis que deux autres ont dû être héliportés vers des centres de traumatologie de niveau 1. L’une des victimes présentait un tel état critique qu’elle a dû être intubée.

Selon les autorités, il ne s’agit pas d’un cas de traite d'êtres humains, mais d'une «situation intrafamiliale». Interpellés, les parents et grands-parents des enfants font face à seize chefs d’accusation de mise en danger de mineur.

Des enfants cachés

Gary Siders Jr, Gary Siders Sr, Christina Siders et Elizabeth Siders ont tous quatre comparu devant le tribunal, mercredi 1er juillet. Leur caution a été fixée à 300.000 dollars chacun. Le procureur du comté de Vinton a fait savoir que l’État a demandé la garde provisoire de tous les enfants.

Cette affaire a suscité l’émoi au sein de la communauté d’Hamden. Aucun des habitants de la localité ne soupçonnait qu’un tel drame puisse se dérouler à quelques pas de chez eux. Il faut dire que personne n’était au courant de l’existence de ces enfants, en dehors de leurs parents et grands-parents, selon les autorités. «Ils étaient très doués pour les cacher et les tenir à l'écart», a affirmé le procureur général de l'Ohio.