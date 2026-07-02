Il trouve un tableau dans la rue et le ramasse, ignorant qu'il s'agit en réalité d'une oeuvre d'un grand peintre estimée à 150.000 euros

Un homme a ramassé un tableau dans une rue de Séville (Espagne) il y a quelques jours car le cadre lui plaisait. Il ignorait qu'il s'agissait en réalité d'un tableau réalisé par un grand peintre, et qu'il avait été égaré par la famille à laquelle il appartenait.

Un grand quiproquo. En se baladant dans les rues de Séville en Espagne, Andrés Hurtado, un homme âgé de 57 ans, est tombé par hasard, samedi 27 juin, sur un tableau impressioniste, visiblement abandonné.

Le tableau, montrant deux bateaux près d'une plage, ne plaisait pas plus que ça au quinquagénaire, qu'il pensait sans valeur. En revanche, il a été captivé par le cadre qu'il trouvait magnifique, et a donc ramassé la peinture, pour l'emmener chez lui, a rapporté The Guardian.

Malheureusement pour lui, le tableau avait bel et bien des propriétaires, en plus d'être en réalité l'oeuvre d'un grand peintre. En effet, il appartenait à une famille qui comptait le mettre dans le coffre de leur voiture, mais l'a oublié sur le bord de la route au moment de partir.

Un turista de 57 años se llevó hasta Murcia, tras encontrarlo en la calle, el cuadro de Joaquín Sorolla que la Policía buscaba desde que sus propietarios lo dejaran por olvido en la acera de una calle de Sevilla mientras cargaban su coche antes de salir de viaje. pic.twitter.com/BOMt1sc9m9 — EFE Murcia (@EFE_Murcia) July 1, 2026

De plus, il s'agit d'une oeuvre du peintre espagnol Joaquín Sorolla, impressionniste connu pour ses scènes de plage et dont les tableaux ont une valeur assez élevée.

Une oeuvre estimée à 150.000 euros

La famille ayant perdu l'oeuvre est revenue sur ses pas lorsqu'elle s'est rendue compte de l'oubli, espérant retrouver le tableau où il avait été laissé, en vain. Ils ont donc diffusé des avis demandant des informations pour les aider à le retrouver, en prenant bien soin de ne pas mentionner qu'il était signé Joaquín Sorolla.

De son côté, Andrés Hurtado a fait des recherches sur l'oeuvre qu'il venait de trouver à l'aide de l'IA. «L'IA m'a donné des estimations farfelues, alors j'ai cherché sur internet une maison de ventes aux enchères à Madrid», a-t-il détaillé à El Mundo, avant de continuer : «Je leur ai envoyé des photos et ils m'ont répondu très rapidement, affirmant qu'il s'agissait d'un Sorolla original».

Surprise : ce tableau qu'il pensait anodin est en fait estimé à près de 150.000 euros. Mais dans la foulée, Andrés Hurtado a appris qu'il avait été déclaré «volé» par la famille qui le cherchait depuis plusieurs jours.

«J'ai tout de suite appelé la police et je leur ai expliqué que je n'avais pas volé le tableau, mais que je l'avais ramassé dans la rue». Rapidement, la police a pu rendre l'oeuvre à la famille, et cette dernière a promis à Andrés Hurtado un «petit cadeau» de remerciement, sans préciser de quoi il s'agissait.