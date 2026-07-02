Japon : cinq personnes hospitalisées après l’usage par erreur d’un spray anti-ours dans un bureau de poste

Au Japon, dans la ville de Nagoya, cinq personnes ont été hospitalisées ce mercredi après qu'un homme a accidentellement déclenché un spray anti-ours dans un bureau de poste.

Un accident insolite. Alors que les attaques ce ces mammifères ne cessent d’augmenter au Japon, cinq personnes ont été hospitalisées à la suite de l’usage involontaire d’un spray anti-ours dans un bureau de poste de la ville de Nagoya, ce mercredi 1er juillet.

Selon des médias locaux, l'homme soupçonné d’avoir déclenché ce répulsif est un ressortissant étranger dont l’identité n'a pas été révélée. Il aurait déclaré à la police que la décharge du spray n'était pas intentionnelle et qu'il avait présenté ses excuses.

«Huit personnes ont été indisposées, et cinq d'entre elles ont été emmenées à l'hôpital. Mais aucun cas de blessure ou de maladie grave n'a été signalé», a par ailleurs assuré un responsable des pompiers, Ryohei Asano, à l’AFP.

Depuis le 1er avril, au moins cinq personnes ont été tuées par des ours au Japon, après un record de 13 décès l'année précédente.

Un sixième décès potentiel

Cette semaine, les autorités ont néanmoins indiqué enquêter sur un sixième décès potentiel après la découverte du corps d'un homme portant des marques de morsures dans une zone montagneuse du nord de l’Archipel.

Selon les statistiques tenues par le ministère de l'Environnement japonais depuis 2018, c'est la première fois que plus de deux décès sont enregistrés sur la période d'avril à juin.

Les scientifiques attribuent cette forte augmentation d’attaques à la hausse de la population d'ours et à la diminution du nombre d'habitants dans les zones rurales.

Selon eux, les animaux s'aventurent également de plus en plus dans les villes et les agglomérations. En juin, des dizaines de policiers, de chasseurs et de responsables municipaux ont notamment eu besoin de quatre jours pour capturer un ours errant à Utsunomiya, au nord de Tokyo, entraînant la fermeture massive d'écoles.