Mont Rushmore : pourquoi les visages de George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt et Abraham Lincoln ont-ils été choisis ?

Les États-Unis fêteront les 250 ans de leur indépendance samedi 4 juillet. La veille, Donald Trump prononcera un discours depuis le Mont Rushmore, célèbre falaise gravée des visages de quatre anciens présidents américains.

Des festivités historiques. Donald Trump, se rendra le 3 juillet au Mont Rushmore, dans le Dakota du Sud, célèbre falaise gravée des visages de quatre anciens présidents américains, la veille des 250 ans de la déclaration d’indépendance des États-Unis, signée le 4 juillet 1776. Le président américain y prononcera un discours «sous l’un des plus célèbres symboles de liberté et d’auto-détermination du pays» et donc sous les «yeux» de quatre chefs d’État qui ont marqué l’histoire des États-Unis.

Le Mont Rushmore est l'un des monuments les plus emblématiques des États-Unis. Situé dans les Black Hills du Dakota du Sud, il représente non seulement un exploit artistique mais aussi un symbole fort de l’histoire et des valeurs américaines. Sculpté dans les flancs d'une montagne, le visage de quatre présidents américains est gravé à même le granite. Ce site est devenu un lieu de pèlerinage pour les Américains et les visiteurs du monde entier, attirant des millions de personnes chaque année.

Une sélection précise

Le projet a été conçu dans les années 1920 par le sculpteur Gutzon Borglum, qui avait l'ambition de créer une œuvre d'art géante représentant l’histoire du pays. Le travail a débuté en 1927 et s’est achevé en 1941, bien qu'il n’ait jamais été complètement terminé. Les visages de George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt et Abraham Lincoln ont été sculptés dans la montagne pour commémorer ces grands présidents qui ont joué des rôles cruciaux dans la formation des États-Unis.

George Washington : Le premier président des États-Unis, un leader respecté et l'un des pères fondateurs de la nation. La sculpture de George Washington sur le Mont Rushmore incarne les idéaux de la liberté, de l'indépendance et de l'unité.

Thomas Jefferson : Le 3e président des États-Unis et principal auteur de la Déclaration d'indépendance, Thomas Jefferson, est représenté pour symboliser l'extension des frontières du pays et l'esprit d’innovation, notamment avec l'achat de la Louisiane en 1803.

Theodore Roosevelt : Le 26e président des États-Unis, est un homme qui a contribué à façonner l'Amérique moderne. Il est associé à des réformes progressistes, à la conservation des terres publiques et à l'expansion de l’influence américaine dans le monde.

Abraham Lincoln : Le 16e président des États-Unis, est considéré comme un homme qui a guidé la nation à travers la guerre civile, et a aboli l'esclavage. Abraham Lincoln incarne l'unité nationale et la lutte pour les droits de l'homme et la liberté.

Donald Trump avec ses prédécesseurs ?

L’an dernier, une députée républicaine a introduit un projet de loi, qui n’a rien donné, demandant que le visage de Donald Trump soit ajouté à celles de ses quatre illustres prédécesseurs sur le Mont Rushmore. Selon des responsables du site cités par la presse américaine, ce serait de toute façon impossible, faute de surface suffisante.

Le président américain a toutefois publié une image générée par intelligence artificielle de son profil gravé sur le Mont Rushmore, pour le plus grand plaisir de ses fans. Pour célébrer l’occasion, il a également sorti un passeport américain en édition limitée avec son portrait, et sera aussi sur le futur billet de 250 dollars.