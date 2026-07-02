En mars dernier, des ossements ont été retrouvée dans une église des Pays-Bas, suscitant la curiosité de nombreux passionnés. Et pour cause, ils pourraient appartenir au célèbre mousquetaire D’Artagnan. Ce jeudi, les autorités locales ont néanmoins affirmé que des analyses complémentaires étaient nécessaires.

Une découverte pleine d’interrogations. Alors que des ossements pouvant appartenir à D’Artagnan ont été retrouvés dans une église néerlandaise en mars dernier, des analyses supplémentaires vont devoir être réalisées pour certifier leur origine.

En effet, après des mois de spéculations, la mairie de Maastricht, au sud des Pays-Bas, a indiqué ce jeudi que les résultats de premières analyses fournissaient «à la fois des indices et des nouvelles questions».

«L’origine du squelette et les circonstances du décès restent pour l’instant incertaines», a-t-elle ainsi déclaré dans un communiqué.

«Les caractéristiques correspondent à ce que l’on sait historiquement de d’Artagnan, mais elles ne sont pas suffisamment précises pour permettre une identification définitive. Des recherches supplémentaires sont donc nécessaires», ont poursuivi les autorités.

La découverte du squelette, dans la nef d'une église moderne de Maastricht dont les origines remontent au moins au XIIIe siècle, avait suscité en mars un vif engouement médiatique à l’échelle mondiale.

Charles de Batz de Castelmore, dit d'Artagnan, célèbre mousquetaire des rois Louis XIII et Louis XIV, originaire de Lupiac (Gers) a passé sa vie au service de la couronne de France.

Des erreurs commises lors des premières fouilles

Ce gentilhomme gascon a inspiré au XIXe siècle à Alexandre Dumas son héros des Trois mousquetaires, célèbre aujourd'hui dans le monde entier grâce au roman et à de nombreuses adaptations cinématographiques.

Durant le siège de Maastricht en 1673, le mousquetaire a été tué, vraisemblablement par balle de mousquet. Son lieu de repos est depuis resté un mystère absolu.

Selon le média régional L1, des erreurs ont été commises lors des premières fouilles, entraînant ainsi la perte d’informations précieuses. La mairie a alors pris le relais en menant des «fouilles d’urgence», mais a reconnu que l'enquête en avait pâti.

«Aucune documentation archéologique n'ayant été établie conformément aux normes habituelles avant les fouilles d'urgence, une partie du contexte archéologique a été perdue», a indiqué le communiqué.

«La perte de ces informations limite les possibilités d’interpréter pleinement la tombe et le squelette», peut-on également lire. Les autorités ont donc indiqué qu'elles devaient mener des analyses archéologiques, historiques et génétiques supplémentaires afin de déterminer si les ossements avaient autrefois appartenu au célèbre mousquetaire.

D’ici là, toutes les hypothèses restent envisageables, ont déclaré les autorités.