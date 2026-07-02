«Procès pour meurtre, torture et maltraitance» : mort d'un petit garçon de 7 ans qui pesait 116 kg, ses parents risquent la prison à vie

Quelques mois après la mort, aux Etats-Unis, d’un garçon de 7 ans atteint d'obésité morbide et pesant 116 kilos, ses parents sont poursuivis pour meurtre, torture et maltraitance d’enfant en lien avec son décès. Le couple risque la prison à vie.

Des détails sordides. Les parents d’un petit garçon de 7 ans, vivant dans le Michigan aux Etats-Unis, ont été inculpés de meurtre, de torture et de maltraitance d'enfant, ont indiqué les procureurs locaux. Ce dernier pesait 116 kilos au moment de son décès, un poids bien au-delà des normes, considérant qu'un garçon de cet âge est en bonne santé lorsque le chiffre affiché sur la balance oscille autour de 22 kilos.

Le jeune Casper O’Brien, qui vivait avec sa famille à Flint Township, dans le Michigan, est décédé le 4 novembre 2025 dans un hôpital local, après une intervention des secours à son domicile. La mère de famille avait contacté le 911, numéro d'urgence aux Etats-Unis, signalant que l'enfant avait cessé de respirer.

«Je n'ai jamais rien vu de tel»

«Il s'agit d'une affaire tragique et effroyable, révélant la négligence délibérée et injustifiée de deux parents à l'égard des soins, du bien-être et des besoins médicaux de leur fils», a déclaré le procureur du comté de Genesee, David Leyton dans un communiqué transmis par courriel au New York Times. «Leur négligence a entraîné chez leur enfant de graves escarres, diverses éruptions cutanées et d'autres problèmes de santé. En 22 ans d'exercice, je n'ai jamais rien vu de tel», a t-il ajouté.

L’enfant, qui mesurait 1m28, était classé médicalement comme obèse, selon le rapport du médecin légiste du comté de Genesee. La cause de son décès révélée par l'autopsie a été attribuée à une cardiomyopathie dilatée, son poids ayant constitué un facteur aggravant. Cette maladie survient lorsque le cœur s'élargit et s'affaiblit, l'empêchant de pomper efficacement le sang, ce qui peut affecter d'autres systèmes de l'organisme, notamment les poumons.

Une alimentation industrielle et une maison remplie de déchets

Le petit Casper passait ses journées alité, se nourrissant uniquement de frites et de collations industrielles. L'enfant n'était pas scolarisé et n'avait reçu que peu ou pas de soins médicaux malgré des antécédents d'autisme non verbal, selon l'accusation et le rapport d'autopsie du médecin légiste, alors même que la famille bénéficiait d'une couverture santé. David Leyton a d'ailleurs qualifié cette assurance de la «meilleure qui soit», grâce à l'emploi du père de famille en tant que technicien informatique pour la compagnie d'assurance Delta Dental.

Elias Fanous, l’avocat de Damien O’Brien, a déclaré dans un communiqué qu’il ne ferait aucune spéculation sur les circonstances de l’affaire et que son client était «présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie au-delà de tout doute raisonnable devant un tribunal». Le rapport d’autopsie indique que les forces de l’ordre et les services de protection de l’enfance ont signalé la présence de montagnes de déchets dans le logement, décrivant un environnement de profond désordre et de négligence au moment de son décès, non sans rappeler le syndrome de Diogène.

La soeur de Casper également maltraitée

Le couple, visé entre autres par un chef d'accusation de maltraitance d’enfant, élevait également dans de très mauvaises conditions leur fille, âgée de 5 ans. Lorsque les autorités se sont rendues au domicile des O'Brien l'année dernière, la fillette présentait une hygiène déplorable, ses cheveux étaient complètement emmêlés, et souffrait, à l'instar de son frère, d'«obésité morbide», selon les documents judiciaires. Elle a été placée en famille d'accueil, a déclaré mardi le bureau du procureur du comté de Genesee à CNN.

Selon le rapport d’autopsie, le petit Casper avait vu son médecin traitant pour la dernière fois en février 2024, date à laquelle on lui avait diagnostiqué une toux, une congestion et une maladie métabolique. Lors de cette consultation, l'enfant pesait 47 kilos, et sa mère avait reçu des recommandations sur une alimentation saine et la pratique d’une activité physique. Elle avait également été orientée vers un endocrinologue pédiatrique, mais n'a jamais consulté ce spécialiste.

Le couple a été mis en examen la semaine dernière et est actuellement détenu sans possibilité de libération sous caution à la prison du comté de Genesee, située à environ une heure de route au nord-ouest de Détroit. S'ils sont rendus coupables du meurtre de leur fils, les parents risquent la prison à vie. Une audience préliminaire est prévue ce jeudi.