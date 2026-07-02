Une chauve-souris se pose sur le visage d'un petit garçon, qui meurt ensuite de la rage

Au Canada, un jeune garçon de 11 ans est décédé de la rage en 2024 après qu’une chauve-souris s'est posée sur son visage.

Un décès tragique. En 2024, un Canadien de 11 ans est décédé de la rage après plusieurs jours d’hospitalisation. Une chauve-souris s’était simplement perchée sur son visage.

Selon un rapport du Journal de l’Association médicale canadienne, publié ce lundi et qui évoque cette histoire, l’adolescent et sa famille étaient en vacances dans un chalet en Ontario.

Pendant la nuit, le garçon a été réveillé par le choc causé par la chauve-souris lorsqu’elle s’est installée sur son visage. Il a poussé l’animal d’un revers de la main et son père, alerté, a pu l’attraper et l’enfermer dans un bocal avant de le relâcher à l’extérieur.

Sur le moment, toujours selon le rapport écrit par les médecins du Département de pédiatrie et de santé infantile de l'Université du Manitoba, l’adolescent ne semblait pas présenter de blessure et ses parents ne l’ont donc pas conduit à l’hôpital.

Mais dix-neuf jours plus tard, le garçon a commencé à ressentir des engourdissements et des gonflements au niveau de son visage, ainsi qu’une perte d’appétit.

Plusieurs diagnostics erronés

À son arrivée aux urgences, les médecins ont d’abord pensé qu’il souffrait de la maladie de Bell, une paralysie temporaire des muscles faciaux qui ne touche qu’un côté du visage. Ils lui ont alors prescrit un traitement contre l’herpès.

Mais les symptômes ne se sont pas arrêtés là et l’adolescent a dû retourner à l’hôpital à deux reprises. Les médecins ont donc par la suite diagnostiqué une infection virale de la bouche et des gencives jusqu’à ce que les parents évoquent l’incident avec la chauve-souris.

À ce moment-là, il souffrait toujours d’une fièvre de 39 °C, accompagnée de difficultés à avaler, de confusions et d'hallucinations visuelles. Son état s'est par ailleurs rapidement dégradé et il a finalement été intubé puis admis en unité de soins intensifs pédiatriques.

Une fois les autorités sanitaires locales averties, les médecins urgentistes de l'Université du Manitoba, ont rapidement privilégié la piste de la rage.

Quelques jours plus tard, un test PCR a confirmé cette hypothèse. L’adolescent de 11 ans souffrait d’une variante du virus de la rage, présente chez les chauves-souris.

Des infections rares mais presque toujours mortelles

Malheureusement, le garçon est décédé dix-sept jours après son admission à l’hôpital. Selon les médecins, il n'avait aucun antécédent d'allergies, de contact avec des personnes malades ou de piqûres de tiques et n’avait pas récemment voyager à l’étranger.

Au Canada, les infections Les infections relatives à la rage sont plutôt rares. Selon l'Association canadienne des médecins vétérinaires, seuls 28 décès humains ont été recensés depuis 1924. Le décès de cet adolescent en 2024 est par ailleurs le premier cas de rage contractée localement signalé en Ontario depuis 1967.

Plus généralement, à l’échelle mondiale, les infections rabiques représentent un grave risque sanitaire dans plus de 150 pays, essentiellement en Afrique et en Asie. Selon un rapport de l’Organisation mondiale de la santé publié en 2024, elles causent des dizaines de milliers de décès chaque année et les enfants de moins de 15 ans représentent 40% des victimes.

«Les chauves-souris peuvent présenter ou non les signes classiques de la rage, par conséquent, tout contact direct entre l’homme et une chauve-souris est considéré comme à haut risque», ont précisé les médecins de l’Université du Manitoba dans leur rapport.

L'infection est donc presque toujours mortelle une fois les symptômes apparus et il est important de consulter au moindre contact suspect avec un animal pouvant être porteur.