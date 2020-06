DIRECT Mort de George Floyd : l'industrie de la musique à l'arrêt pour protester contre les violences policières

La mort de George Floyd, un afro-américain de 46 ans, lors d'une arrestation policière filmée et diffusée sur les réseaux sociaux le 25 mai, a très largement choqué aux Etats-Unis et entraîné des émeutes dans le pays. Des manifestations de soutien ont lieu dans le monde entier.

09h36

Les principales maisons de disques suspendent leur activité, mardi 2 juin, pour manifester leur soutien contre les violences policières visant les Afro-Américains aux Etats-Unis.

Sony Music, Warner Music Group et Universal Music vont ainsi participer au "Black Out Tuesday" ("le mardi débranché"), "une journée pour observer, prendre contact et s'organiser", selon un message publié lundi par Universal Music.

L'initiative a été lancée en soutien aux manifestations qui se multiplient après la mort de George Floyd, un homme noir de 46 ans tué lors d'une interpellation à Minneapolis.

08h32

Après des semaines de confinement à son domicile, Joe Biden multiplie les sorties publiques depuis la mort de George Floyd. Il doit prononcer un discours sur les "troubles civils", aujourd'hui, à Philadelphie.

06h15

Le centre de Manhattan a été le théâtre de pillages lundi soir, poussant le maire de New York à annoncer un couvre-feu, plus long, dès mardi.

Des magasins de marques, tels Nike ou Michael Kors sur la 5e Avenue, ou des magasins d'électronique ou de Lego d'autres grandes rues de Midtown ont été pillés en début de soirée, avant l'entrée en vigueur d'un couvre-feu inédit à partir de 23h00 locales (03H00 GMT), ont constaté des journalistes de l'AFP.

Des groupes de jeunes, souvent une dizaine, circulaient d'une rue à l'autre, tandis que des rues entières de ce quartier en temps normal très touristique mais déserté avec la pandémie, étaient bloquées par la police.