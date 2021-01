La première monnaie utilisée en Europe pourrait avoir été découverte

Le mystère autour des origines de la monnaie se dissipe peu à peu. Des archéologues néerlandais de l'Université de Leiden affirment avoir identifié ce qui pourrait être la première monnaie utilisée sur le continent européen. Cela pourrait remonter à l'âge de bronze, vers 3000 à 2100 av. J-C.

Pour en arriver à cette conclusion, les chercheurs ont utilisé une approche inspirée de la psychophysique, une branche de la psychologie expérimnetale qui s'intéresse aux relations entre un stimulus physique et la perception que l'on en a. Ainsi, ils ont classé les objets en fonction de leur poids, estimant qu'une différence de moins de 10% n'était pas perceptible par les sens humains.

En étudiant quelque 5028 objets en bronze trouvés en Europe centrale et en Scandinavie et datant de cette époque (anneaux, haches et «côtes» - appelées ainsi en raison de leur forme similaire à une côte humaine), les scientifiques ont constaté que 70,3% de ces objets pesaient à peu près le même poids (donc dans cette fourchette de plus ou moins 10%), soit entre 176 et 217 gtammes, et 195,5 grammes en moyenne.

Dans leur étude publiée mercredi dans le journal PLOS ONE, les chercheurs estiment ainsi que ces objets étaient très probablement utilisés comme monnaie, puisqu'ils obéissent à un modèle standard et qu'on les retrouvait dans l'ensemble d'une vaste zone géographique allant de la Scandinavie aux actuelles Allemagne et République Tchèque.

Ces haches, anneaux et autres objets pourraient donc constituer la première étape avant le développement du système monétaire actuel, aujourd'hui majoritairement digitalisé et peut-être en train de transiter vers les cryptomonnaies.

Jusqu'à présent, les chercheurs considèraient que la première forme de monnaie fabroquée par l'Homme était le Shekel mésopotamien, utilisé il y a 5000 ans.

Auparavant, les coquillages, l'ambre, l'or ou d'autres métaux rares ont pu servir, et certains sont toujours utilisés.

