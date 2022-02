L'Armée de terre reçoit 20 nouveaux blindés Jaguar

La livraison des 20 véhicules blindés Jaguar sur la base militaire de Canjuers (Var) vient achever une phase de conception et de production par un consortium d'entreprises françaises ébauchée en 2014. Les Jaguars - des engins de reconnaissance et de combat - ont été lancés dans le cadre du programme Scorpion, destiné à moderniser l'Armée Française.

Derrière le nom Jaguar, un acronyme : EBRC (pour engin blindé de reconnaissance et de combat). Le programme Scorpion vise à moderniser la cavalerie de l'Armée de terre. Et ce, notamment, par l'achat des EBRC, en remplacement des chars dits «à » qui équipaient ce corps d'armée depuis les années 1970. Les Jaguars succèdent ainsi aux équipements Sagaie et AMX10-RC, parfois vieux d'une cinquantaine d'années et donc obsolètes. Grande nouvelle enfin, les Jaguars sont des véhicules connectés... dont la technologie avancée permet l'échange d'informations en situation de combat.

Les entreprises Arquus, Thalès, et Nexter ont travaillé en synergie, de la conception à la construction. Résultat : un blindage avoisinant les 25 tonnes et une capacité de transport simultanée de dix soldats. L'appareil est équipé de missiles anti-char moyenne portée, de lance-grenades et de trois mitrailleuses.

Renforcer la force de frappe française

Le programme Scorpion, vaste programme de renouvellement militaire à été impulsé par le Ministère de la Défense. Il prévoit entre autres la modernisation des chars Leclerc et des véhicules porteurs de troupes. A l'image du Griffon (véhicule de reconnaissance et de transport, livré en 339 exemplaires et acheminé sur les deux dernières années sur les bases militaires de Gao et Tombouctou au Mali). Les premiers modèles d'EBRC, livrés dans le Var, sont destinés au 1er régiment des Chasseurs d'Afrique. Ils devraient être déployé dès l'année prochaine sur un théâtre d'opérations, en situation réelle.

Le succès est aussi industriel. Car le savoir-faire militaire français remplit les carnets de commandes, y compris à l'export. En 2019, dans le cadre d'un accord de coopération stratégique, la Belgique a commandé à la France pas moins de 442 véhicules nouvelle génération. D'ici 2030, l'Armée de terre française devrait quant à elle recevoir 280 modèles supplémentaires, ramenant à 300 le nombre total de jaguars détenus par le corps d'armée tricolore.