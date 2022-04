Marche pour le futur : quel est le parcours de cette manifestation pour le climat à Paris ?

Des rassemblements ont lieu un peu partout en France à 14h afin de défendre la justice climatique. Près de 300 associations, parmi lesquelles Oxfam, Greenpeace et Alternatiba, ont appelé à manifester. A Paris, plusieurs milliers de personnes devraient répondre à cet appel.

«Guerre en Ukraine, crises climatique et sanitaire, explosion des inégalités, montée des discours de haine, violences sexistes et de genres… Nombreuses sont les raisons du découragement et de la paralysie», soulignent les organisateurs de l’événement sur Facebook.

«Nous nous rassemblerons par centaines de milliers. Pour faire des cinq prochaines années celles de la justice, du climat, de l’égalité et de la paix», précisent-ils encore, à la veille du premier tour de l’élection présidentielle.

Bastille - République

Rouen, Limoges, Perpignan… Plus de 70 événements sont organisés partout sur le territoire. Le site de la Marche pour le futur détaille l’ensemble des communes où les Français peuvent répondre à l’appel.

Sur l’événement dédié, la Marche pour le futur à Paris réunit déjà près de 4.000 personnes. Pour les associations, une réaction s’impose face à l’urgence climatique, cinq jours après le dernier rapport très pessimiste du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat).

La manifestation partira de la place de la Bastille à 14h. Les participants longeront le boulevard Beaumarchais, passant par Filles du Calvaire, Saint Sébastien – Froissart et Chemin Vert, avant une arrivée prévue à 16h place de la République. La marche y sera clôturée par un concert.

L’association Alternatiba a rappelé en préambule que la réserve électorale s’appliquait dès aujourd’hui pour les associations mais aussi l’ensemble des manifestants.

Aucun appel à voter en faveur d’un candidat en particulier ne devrait être émis, même si les collectifs participants appelleront les citoyens à se déplacer jusqu’aux urnes.