Législatives 2022 : «on fera mieux la prochaine fois», reconnaît Emmanuelle Wargon après son erreur d'affiche de campagne

«On fera mieux la prochaine fois», a reconnu du bout des lèvres Emmanuelle Wargon, candidate LREM dans la 8e circonscription du Val-de-Marne et cible de quelques railleries pour avoir utilisé sur son affiche de campagne, une photographie de la ville de Lyon.

Un timide mea culpa. Candidate LREM dans la 8e circonscription du Val-de-Marne, Emmanuelle Wargon s'est exprimée ce mardi sur CNEWS au sujet de l'erreur d'affiche qui a terni sa campagne, où on la voit poser sur une photo au côté du chef de l'Etat, avec en arrière-plan un cliché de la ville de Lyon.

Un «détail» qui n'avait pas échappé à ses adversaires politiques.

«On fera mieux la prochaine fois», a-t-elle dit, tout en se défendant tant bien que mal : «si mes adversaires critiquent un fond flouté, c’est qu’ils n’ont vraiment rien à dire sur le fond du projet».

Relancée par Laurence Ferrari sur ses perspectives en cas de défaite aux prochaines élections législatives, Emmanuelle Wargon n'a pas fait de mystère : «je prendrai deux mois de vacances car après quatre ans de gouvernement et une campagne rythmée, ça me permettra de me reposer un peu. Ensuite, je réfléchirai à mon avenir», a-t-elle confié.