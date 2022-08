L'édito de Jérôme Béglé : «Nupes, une alliance fragilisée ?»

Dans son édito de ce mercredi, Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction du Journal du Dimanche, revient sur la Nupes et les différences idéologiques des différentes familles politiques.

Les déclarations à l’emporte-pièce de Jean-Luc Mélenchon indisposent de plus en plus ses alliés de la Nupes. Elles révèlent surtout les différences historiques, idéologiques et culturelles entre les quatre familles de la gauche. Celles-ci devraient aboutir à l’implosion de cette association de circonstance. Mais l’intérêt électoral des uns et des autres va primer.

Les élections européennes de 2024 incitent les faux amis à poursuivre leur mascarade. L’analyse de Jérôme Béglé.