Voici les 5 compagnies aériennes qui affichent le moins de retard en 2023

Le 2 janvier 2024, l’entreprise Cirium a dressé un classement des compagnies aériennes les plus ponctuelles de 2023. Les européennes, régulièrement critiquées pour certains couacs, se retrouvent loin derrière deux sud-américaines ainsi que la renommée Qatar Airways.

Quoi de plus insupportable que de perdre de longues heures à attendre son avion ? Si de nombreux passagers ont déjà dû faire face à ces péripéties, d'autres ont bénéficié de bien plus de chance en 2023. Afin d'augmenter la transparence sur la poncutalité des compagnies d'aviation mondiales, l'entreprise Cirium, spécialisée dans l'analyse aéronautique, a communiqué un classement regroupant celles les plus fiables de l'année 2023. L'occasion de dresser un Top 5 des compagnies aériennes les plus ponctuelles de la planète.

Iberia

La compagnie d'aviation espagnole est la seule représentante du Vieux-Continent au sein de ce classement. Elle compatbilise 84,38% de vols arrivés à l'heure sur un total de 170.750 vols sur l'année 2023.

Delta AIR LINES

La compagie américaine est un véritable mastodonte de l'aviation mondiale, et cela se ressent dans les chiffres. 1.635.486 vols ont été opérés par la multinationale en 2023 pour 84,72% de vols ponctuels.

Qatar airways

Avec 183.090 vols, Qatar Airways, la compagnie nationale du pays, qui opère sur les cinq continents, atteint un chiffre de 85,11% de vols sans retard en 2023 et se place sur la troisième marche du podium.

AZUL AIRLINES

La compagnie brésilienne remporte la médaille d'argent de ce classement avec 85,51% de ces 310.972 vols arrivés à l'heure.

AVIANCA AIRLINES

Peu connue en Europe, Avianca Airlines, compagnie aérienne colombienne, est la plus fiable de l'année 2023 selon les chiffres. Sur un total de 213.039 vols, 85,73% sont arrivés comme convenu à l'heure.