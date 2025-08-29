Toute l’actu en direct 24h/24
Pluie-inondation : voici les 8 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé 8 départements en vigilance jaune pluie-inondation pour la journée de ce vendredi 29 août. Voici lesquels.

La journée sera pluvieuse dans le sud-ouest. Météo-France a placé 8 départements en vigilance jaune pour des risques de «pluie-inondation» ce vendredi. 

Les départements concernés sont : la Charente, la Charente-Maritime, la Corrèze, la Dordogne, le Gers, la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.  
 

«Si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique ou exposées aux crues; des phénomènes habituels dans la région mais occasionnellement et localement dangereux (ex. mistral, orage d’été, montée des eaux ) sont en effet prévus», écrivent les prévisionnistes. 

Par ailleurs, 59 départements ont été placés en vigilance jaune pour des risques d'orages, vendredi. 

pluieInondation

