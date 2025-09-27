Les Sentinelles : tout savoir sur la série événement de CANAL+

Adaptation libre de la BD éponyme de Xavier Dorison et Enrique Breccia, «Les Sentinelles» plonge les téléspectateurs dans l’enfer de la Première Guerre mondiale à travers le destin d’un soldat intégré dans un programme ultra-secret de l’armée. À découvrir sur CANAL+ à partir du 29 septembre.

Machines de guerre. CANAL+ frappe un grand coup dans cette rentrée avec le lancement de la série «Les Sentinelles» annoncé pour le 29 septembre prochain, avec la mise en ligne des deux premiers des huit épisodes. Que les fans de la BD éponyme de Xavier Dorison et Enrique Breccia (éd. Delcourt) soient immédiatement prévenus, la fiction se détache de l’œuvre d’origine dès le départ.

Le créateur et scénariste Guillaume Lemans s’est emparé de l’univers de la bande dessinée, plantant son décor au cœur de la Première Guerre mondiale, pour en faire une série fantastique avec des teintes de science-fiction et d’espionnage. Avec bien évidemment des scènes d’action parfaitement chorégraphiées.

L’histoire est celle de Gabriel Ferraud, un soldat grièvement blessé sur le champ de bataille, qui va se retrouver enrôlé contre son gré dans un programme ultra-secret mis en place par l’armée française. Une équipe de scientifiques est en charge de créer un groupe de «soldats augmentés» dotés de capacités physiques sur-développées grâce à l’injection de Dyxénal, un sérum à la composition mystérieuse.

De leur côté, les Allemands tentent de mettre la main sur les informations clefs de ce programme à l’aide d’espions et des réseaux mafieux parisiens. Au même moment, tapis dans l’ombre, se trouve l’Übermensch, un adversaire aux pouvoirs incommensurables que rien ni personne ne semble en mesure d’arrêter.

Super-héros dans les tranchées

Selon les mots de Louis Peres, l’interprète de Gabriel Ferraud à l’écran, la série «Les Sentinelles» est avant tout l’histoire d’une «tragédie humaine». Celle d’un homme envoyé au front impliqué malgré lui dans un programme de soldats augmentés qui exige pour lui de renoncer à tout ce qui le rattache à son humanité, à commencer par son épouse et leur fils qui vient de naître. La série suit en parallèle le destin d’individus pris dans l’engrenage de la guerre, et des horreurs sans limites qui y sont commises.

La création de Guillaume Lemans joue habilement sur le décalage entre cette époque particulière qu’est la France du début du XXe siècle et ces super-héros d’acier, boostés au Dyxénal, formant une unité d’élite qui fait trembler l’armée allemande. Ses membres possèdent tous leur propre motivation, avec une histoire personnelle en arrière-plan qui guide leur choix.

En plus d'un subtil mélange de fantastique et d’action, «Les Sentinelles» développe également des personnages féminins qui n’existent pas dans la BD d’origine. On aura une mention spéciale pour Pauline Étienne, absolument épatante dans le rôle de Marthe, une jeune scientifique liée aux recherches sur le Dyxénal qui va se retrouver à endosser des responsabilités toujours plus grandes au gré des épisodes. Olivia Ross, Thibaut Evrard, Kacey Mottet-Klein, Carl Malapa, Noam Morgensztern, Ouassini Embarek, Nastya Golubeva ou encore Laïka Blanc-Francard complètent le casting.