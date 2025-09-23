«Y a moyen à la rentrée ça finit en fusillade», «Espèce de juif va», «Qu'il aille faire shabbat plus loin» : des étudiants de la Sorbonne à l'origine de propos antisémites

Quelques semaines après la diffusion de messages antisémites sur un groupe de discussion entre étudiants de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, une polémique du même type enfle après la diffusion de menaces et d'insultes anti-juives relayées sur un groupe Instagram de l'université de la Sorbonne.

Une nouvelle affaire d'antisémitisme liée à un groupe de discussion entre étudiants. Le mouvement des étudiants juifs français a alerté ce lundi sur «des propos d’une extrême gravité» au sein d’un groupe Instagram des étudiants l'université de la Sorbonne, avec notamment des «injures», des «clichés complotistes» et des «menaces de fusillade».

Dans cette discussion, certains étudiants ont tenu des propos ouvertement antisémites, comme «espèce de juifs va» ou « qu’il aille faire shabbat plus loin».

« Espèce de juifs va »

« On veut pas des Chai » (prénom à consonance juive)

➡️ Antisémitisme décomplexé.



Mais les captures ne s’arrêtent pas là :

« Message subliminal du Mossad »

« Et diriger le monde »

➡️ Les vieux clichés sur un prétendu pouvoir occulte refont surface, sans… pic.twitter.com/4xNwk6gzDc — Mouvement des Étudiants Juifs Français (@mejf_paris) September 22, 2025

D’autres extraits de la conversation mettant en avant la possibilité d’un passage à l’acte violent ont également filtré. «Il y a moyen que ça finisse en fusillade à la rentrée», a affirmé l’un des étudiants, avant qu’un autre ne lui réponde : «school shooting (ndlr “fusillade à l’école“) svp».

Puis viennent les passages les plus glaçants :

« Y a moyen à la rentrée ça finit en fusillade »

« School shooting svp »

« J’ajoute à ma to-do list »



Ces menaces prennent une résonance particulière après l’assassinat de Charlie Kirk par un militant d’extrême gauche. pic.twitter.com/rbSnjD562I — Mouvement des Étudiants Juifs Français (@mejf_paris) September 22, 2025

«Des mots qui font écho aux pires heures de l’Histoire»

La ministre de l’Éducation nationale, Elisabeth Borne, a réagi à cette affaire via un tweet posté ce mardi.

« Espèce de juif va »



Ces mots insupportables, qui font écho aux pires heures de l'Histoire, ont ressurgi à la @Sorbonne_Univ_.



L'antisémitisme est un délit et une trahison de notre pacte républicain. Nous agissons avec la plus grande fermeté pour que nos universités ne tombent… — Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) September 23, 2025

«Ces mots insupportables, qui font écho aux pires heures de l'Histoire, ont ressurgi à la Sorbonne. L'antisémitisme est un délit et une trahison de notre pacte républicain. Nous agissons avec la plus grande fermeté pour que nos universités ne tombent pas dans l'obscurantisme. La justice est saisie», a dit l’ancienne Première ministre.

un précédent à Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le 24 août dernier, un sondage s'intitulant «Pour ou contre les juifs ?» avait été posté sur un groupe étudiant de Paris 1 Panthéon-Sorbonne puis mis en lumière par l'Union des Étudiants Juifs de France (UEJF).

À Paris 1, des étudiants juifs sont sortis petit à petit de leur groupe de promo.

Il y a quelques jours, sur un autre groupe de la même fac, on demandait sur whatsapp : "Pour ou contre les Juifs ?"

À tous, il est temps de réagir. L’antisémitisme n’est pas le problème des juifs. pic.twitter.com/LF2bCpTdIo — UEJF (@uejf) September 15, 2025

Face à ces actes hostiles, certains élèves de L1 économie ont même été éjectés de leur groupe de travail en ligne, sous prétexte que «leur nom de famille était juif».

«Si d'autres sionistes comme ceux que j'ai déjà retirés sont présents, vous pouvez quitter, on ne veut pas de vous ici», était-il mentionné dans le message, suivi d'un drapeau palestinien.