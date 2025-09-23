Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

«Y a moyen à la rentrée ça finit en fusillade», «Espèce de juif va», «Qu'il aille faire shabbat plus loin» : des étudiants de la Sorbonne à l'origine de propos antisémites

«La justice est saisie», a expliqué Elisabeth Borne. [TWITTER]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Quelques semaines après la diffusion de messages antisémites sur un groupe de discussion entre étudiants de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, une polémique du même type enfle après la diffusion de menaces et d'insultes anti-juives relayées sur un groupe Instagram de l'université de la Sorbonne.

Une nouvelle affaire d'antisémitisme liée à un groupe de discussion entre étudiants. Le mouvement des étudiants juifs français a alerté ce lundi sur «des propos d’une extrême gravité» au sein d’un groupe Instagram des étudiants l'université de la Sorbonne, avec notamment des «injures», des «clichés complotistes» et des «menaces de fusillade».

Dans cette discussion, certains étudiants ont tenu des propos ouvertement antisémites, comme «espèce de juifs va» ou « qu’il aille faire shabbat plus loin».

D’autres extraits de la conversation mettant en avant la possibilité d’un passage à l’acte violent ont également filtré. «Il y a moyen que ça finisse en fusillade à la rentrée», a affirmé l’un des étudiants, avant qu’un autre ne lui réponde : «school shooting (ndlr “fusillade à l’école“) svp».

«Des mots qui font écho aux pires heures de l’Histoire»

La ministre de l’Éducation nationale, Elisabeth Borne, a réagi à cette affaire via un tweet posté ce mardi.

«Ces mots insupportables, qui font écho aux pires heures de l'Histoire, ont ressurgi à la Sorbonne. L'antisémitisme est un délit et une trahison de notre pacte républicain. Nous agissons avec la plus grande fermeté pour que nos universités ne tombent pas dans l'obscurantisme. La justice est saisie», a dit l’ancienne Première ministre.

un précédent à Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le 24 août dernier, un sondage s'intitulant «Pour ou contre les juifs ?» avait été posté sur un groupe étudiant de Paris 1 Panthéon-Sorbonne puis mis en lumière par l'Union des Étudiants Juifs de France (UEJF).

Face à ces actes hostiles, certains élèves de L1 économie ont même été éjectés de leur groupe de travail en ligne, sous prétexte que «leur nom de famille était juif».

Sur le même sujet Propos racistes, antisémites et anti-France : un alternant renvoyé du ministère de l’Intérieur Lire

«Si d'autres sionistes comme ceux que j'ai déjà retirés sont présents, vous pouvez quitter, on ne veut pas de vous ici», était-il mentionné dans le message, suivi d'un drapeau palestinien.

AntisémitismeSorbonneuniversité

À suivre aussi

«Comment des militants LGBT arrivent à marcher main dans la main avec des islamistes ? Grâce à une haine commune autour du juif», décrypte Nora Bussigny
Antisémitisme : «1% de la population est victime de 55% des actes anti-religieux», alerte le maire-adjoint du 15e arrondissement de Paris
«Le discours d’Emmanuel Macron est un boost à l’antisémitisme en France», estime cet éditorialiste politique

Ailleurs sur le web

Dernières actualités