«Seuls neufs exemplaires subsistent dans le monde» : des personnalités scientifiques s’inquiètent de la vente aux enchères d’une machine à calculer de Blaise Pascal, inventée en 1642

Plusieurs personnalités scientifiques se sont associées pour revenir sur l’autorisation de sortie de territoire accordée pour la vente aux enchères d’une pascaline de Blaise Pascal. Une décision difficile à entendre pour les scientifiques, qui souhaitent conserver cette machine à calculer en France.

Un trésor français. La vente aux enchères d’une pascaline crée l’émoi. En effet, la machine à calculer de Blaise Pascal va être mise en vente, et a donc été autorisée à quitter le territoire, malgré la rareté du bien et sa reconnaissance internationale.

La pascaline a été inventée par Blaise Pascal entre 1642 et 1649. Initialement, elle a été créée pour aider son père, alors président de la cour des aides de Normandie. Ainsi, trois types de machines ont été créés : décimale (calcul), comptable (monétaire) ou d’arpentage (distance).

Une décision difficile à entendre pour les scientifiques

Il s’agit donc de la première machine à calculer fonctionnelle de l’histoire de l’humanité. Sur la vingtaine d’exemplaires créés par le savant français, seuls neuf subsistent dans le monde, dont cinq sont conservés au musée des Arts et Métiers de Paris et au muséum Henri-Lecoq à Clermont-Ferrand.

Cependant, de nombreuses personnalités scientifiques se sont associées afin de signer une tribune parue, ce samedi, dans Le Monde. En effet, il est difficile pour eux de comprendre cette décision de l’État : «L’État a renoncé au classement de cette pascaline comme trésor national, classement qui aurait permis qu’elle reste en France».

«Il est capital que cet objet entre dans une collection publique, afin qu’il puisse être étudié par la communauté scientifique internationale et que le pays où il a été créé dispose d’un échantillon complet de cet instrument», affirme la tribune. Celle-ci a été signée par d’éminents scientifiques, dont Barbara Cassin, membre de l’Académie française, Jean-François Le Gall, membre de l’Académie des sciences, ou encore Hugo Duminil-Copin, mathématicien et médaillé Fields en 2022.

L’exemplaire sera mis en vente le 19 novembre prochain à Paris. Après avoir été exposée à New York et Hong Kong, la pascaline revient dans la capitale le 13 novembre pour y être montrée jusqu’à sa mise en vente chez Christie’s. La pascaline est estimée entre 2 et 3 millions d’euros.