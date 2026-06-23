Prime Day Amazon : la batterie de cuisine Tefal Ingenio s'effondre à moins de 40€ (-56%)

Pendant le Prime Day Amazon 2026 du 23 au 26 juin, la batterie de cuisine Tefal Ingenio Serenity s’affiche à -56%, à 39,99€ au lieu de 89,99€. Un ensemble 4 pièces pensé pour optimiser l’espace et simplifier la cuisson au quotidien, tout en restant esthétique dans votre cuisine moderne.

À retenir :

Prix Prime Day Amazon 2026 : 39,99€ au lieu de 89,99€

Remise : -56% sur la batterie de cuisine 4 pièces

Marchand : Amazon, offre valable du 23 au 26 juin 2026

Contenu : poêle 28 cm, wok 26 cm, casserole 20 cm, poignée amovible

Atout principal : gain de place et revêtement antiadhésif Mineralia

DÉCOUVRIR LA BATTERIE TEFAL

Une batterie de cuisine pensée pour le quotidien et le gain de place

La Tefal Ingenio Serenity s’adresse à celles et ceux qui veulent cuisiner sans encombrer leurs placards. Le principe est simple, une poignée amovible unique permet de passer facilement d’une poêle à une casserole.

Le revêtement antiadhésif Mineralia facilite la cuisson avec peu de matière grasse. Les aliments accrochent moins et le nettoyage devient plus rapide après les repas du quotidien.

Le design empilable transforme aussi la manière de ranger vos ustensiles. Vous gagnez de la place dans la cuisine tout en gardant un ensemble complet à portée de main.

CONSULTER L’OFFRE

Une utilisation simple qui s’adapte aux repas de tous les jours

Dans une cuisine pressée en semaine, ce type de batterie change les habitudes. Vous pouvez préparer des légumes sautés dans le wok, cuire des pâtes dans la casserole et terminer une viande dans la poêle, sans multiplier les ustensiles.

La poignée amovible sécurisée permet de passer directement de la plaque à la table. Cela limite les manipulations et rend le service plus fluide, notamment lorsque vous cuisinez pour plusieurs personnes.

Le soir, le nettoyage est rapide grâce au revêtement antiadhésif. Vous passez moins de temps à laver et plus de temps à profiter du repas.

PASSER COMMANDE MAINTENANT

Une offre Prime Day Amazon 2026 pensée pour équiper sa cuisine à moindre coût

Sur Amazon, cette batterie Tefal Ingenio Serenity profite du Prime Day 2026 pour devenir nettement plus accessible. Avec une baisse de prix de 56%, elle passe à 39,99€ au lieu de 89,99€, ce qui en fait une option intéressante pour renouveler ses ustensiles sans dépasser son budget.

Entre le 23 et le 26 juin, l’offre s’inscrit dans une période courte où les réductions sont généralement très recherchées sur les équipements de cuisine du quotidien.

Le set reste une solution pratique pour les petits espaces et les cuisines qui cherchent à combiner simplicité, rangement optimisé et cuisson efficace.