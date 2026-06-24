Soldes d’été : Face à la canicule, ce matelas hybride ultra-respirant voit son prix s’effondrer de 190€

Face à la canicule et pour le coup d'envoi des soldes d'été, Morphea frappe fort pour votre pouvoir d'achat. Son matelas hybride ultra-respirant Jade s'effondre à 289,99€ au lieu de 479,99€. L'arme absolue pour sauver vos nuits de la chaleur et du mal de dos à prix cassé.

À retenir sur l’offre Morphea Jade :

Prix soldé : 289,99€ au lieu de 479,99€, soit 190€ d’économie

Marchand : Morphea Bed

Technologie hybride avec ressorts ensachés et mousse mémoire de forme

100 nuits d’essai et livraison gratuite en France et pays voisins

Offre sans date de fin précisée, disponible dans la limite des stocks

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Matelas hybride Jade : confort ferme et soutien du dos

Le matelas Jade de Morphea repose sur une structure hybride combinant ressorts ensachés et plusieurs couches de mousses techniques.

Cette association permet d’obtenir un équilibre entre accueil moelleux et soutien ferme, particulièrement apprécié pour le maintien du dos.

Avec ses 26 cm d’épaisseur et ses 7 zones de confort, il s’adapte aux différentes parties du corps. Les épaules, les hanches et la colonne vertébrale bénéficient d’un alignement plus naturel pendant la nuit.

La mousse à mémoire de forme Air Memory contribue à réduire les points de pression, tandis que la base à ressorts limite les mouvements ressentis à deux.

Le tissu respirant et la structure ventilée favorisent également une meilleure régulation de la température. Cela évite les sensations de chaleur excessive, souvent gênantes sur les matelas traditionnels.

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Un usage quotidien pensé pour améliorer vos nuits

Dans un usage concret, ce type de matelas hybride s’adresse aux personnes qui cherchent un sommeil plus stable et plus réparateur. Il convient particulièrement si vous alternez entre sommeil sur le dos et sur le côté, grâce à son soutien progressif.

Après une journée de travail prolongée, l’accueil ferme aide à relâcher les tensions lombaires. Le matin, le corps est moins engourdi, avec une sensation de récupération plus nette. La technologie de ressorts indépendants permet aussi de limiter les micro-réveils liés aux mouvements d’un partenaire.

Les 100 nuits d’essai permettent de tester ce confort dans des conditions réelles, à domicile, sur plusieurs cycles de sommeil complets.

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Une promotion Morphea sur un matelas hautement équipé

La promotion actuelle chez Morphea rend le Jade plus accessible avec un prix de 289,99€ au lieu de 479,99€. Cette réduction de 40 % positionne ce matelas hybride comme une solution compétitive sur le segment du confort ferme et ergonomique. Le paiement fractionné et la livraison gratuite renforcent également l’accessibilité de l’offre pour un achat sans contrainte immédiate.

Ce type d’opportunité est particulièrement intéressant pour équiper une chambre principale avec un matelas durable, conçu pour conserver ses performances dans le temps grâce à sa structure renforcée et sa garantie longue durée.