Canicule : voici les 61 départements placés en vigilance rouge ce vendredi

La canicule se poursuit et Météo-France a maintenu soixante-et-un départements en vigilance rouge pour la journée de ce vendredi 26 juin.

La France continue d’étouffer. Soixante-et-un départements sont maintenus en vigilance rouge canicule par Météo-France ce vendredi 26 juin.

©Météo-France

Sont concernés par la vigilance : l’Aisne, l’Allier, les Ardennes, l’Aube, le Calvados, la Charente, le Cher, la Corrèze, la Côte-d’Or, la Creuse, la Dordogne, le Doubs, l’Eure, l’Eure-et-Loir, la Haute-Garonne, le Gers, l’Ille-et-Vilaine, l’Indre, l’Indre-et-Loire, le Jura, le Loir-et-Cher, la Loire, le Loiret, le Lot et le Lot-et-Garonne.

Mais aussi le Maine-et-Loire, la Marne, la Haute-Marne, la Mayenne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, le Nord, l’Oise, l’Orne, le Pas-de-Calais, le Puy-de-Dôme, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Sarthe et Paris.

Enfin la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, la Somme, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Vienne, la Haute-Vienne, les Vosges, l'Yonne, le Territoire de Belfort, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d’Oise sont également visés.

En parallèle, 22 départements sont soumis à une vigilance orange canicule et dix à une vigilance jaune.

Si les températures vont rester élevées ce vendredi 26 juin, Météo-France a annoncé «une baisse des températures progressive par la façade atlantique s'esquisse suite à la dégradation orageuse de jeudi soir.»