Dernier jour du Prime Day Amazon : cette enceinte Bluetooth chute à moins de 30 €

La JLab Go Party passe à 29,99€ chez Amazon pendant le Prime Day 2026, au lieu de 59,99€, soit -53%. Une enceinte Bluetooth portable pensée pour vos soirées, voyages et extérieurs, avec 16 heures d’autonomie et lumières RGB.

À retenir : l’offre Prime Day sur la JLab Go Party :

Prix Prime Day Amazon : 29,99€ au lieu de 59,99€

Réduction : -53% valable du 23 au 26 juin 2026

Marchand : Amazon pendant l’événement Prime Day

Autonomie : jusqu’à 16 heures d’écoute continue

Résistance : certification IP56 pour usage extérieur

DÉCOUVRIR L’OFFRE

Une enceinte Bluetooth pensée pour suivre vos déplacements

La JLab Go Party s’impose comme une enceinte Bluetooth portable conçue pour accompagner vos journées actives. Son format compact avec poignée intégrée facilite le transport, que vous soyez en déplacement, en week-end ou simplement dans votre jardin.

Elle embarque une puissance audio de 10W, associée à des haut-parleurs de 2 pouces et des radiateurs passifs. Le résultat est un son équilibré, capable de remplir une pièce sans perdre en clarté. Les basses restent présentes tandis que les voix et les aigus conservent une bonne lisibilité.

Sa conception IP56 apporte une protection contre les éclaboussures et la poussière. Cela permet une utilisation en extérieur sans stress, notamment près d’une piscine ou lors d’activités en plein air.

PROFITER DE L’OFFRE AMAZON

Des usages concrets pour vos soirées, voyages et moments partagés

Dans la pratique, la JLab Go Party trouve facilement sa place dans de nombreuses situations du quotidien. En soirée, elle devient un point central pour diffuser une playlist et créer une ambiance lumineuse grâce à ses effets RGB personnalisables via l’application dédiée.

En voyage, elle se glisse dans un sac et accompagne vos moments de détente, que ce soit à l’hôtel, en camping ou sur une terrasse. L’autonomie de plus de 16 heures permet de tenir une journée complète sans recharge, ce qui renforce sa praticité.

Pour les activités extérieures, sa résistance IP56 et sa poignée intégrée en font une solution simple à transporter et à installer. Vous pouvez la poser, la suspendre ou la déplacer facilement selon l’ambiance recherchée.

ACHETER MAINTENANT

Prime Day Amazon : une réduction de -53% sur la JLab Go Party

L’offre Prime Day 2026 positionne la JLab Go Party comme une option particulièrement compétitive dans l’univers des enceintes Bluetooth portables. Vendue initialement à 59,99€, elle passe à 29,99€ pendant la période du 23 au 26 juin 2026 chez Amazon.

Cette baisse de prix de -53% la rend accessible pour un usage d’appoint comme pour une première enceinte nomade. Entre autonomie longue durée, effets lumineux et résistance adaptée à l’extérieur, elle coche les attentes essentielles d’un usage polyvalent.

La combinaison entre prix promotionnel et fonctionnalités en fait une proposition cohérente pour équiper un espace de vie ou accompagner des déplacements réguliers sans investissement important.