Dernières heures pour profiter de 160 € de remise sur cette TV QLED Hisense

Alors que la Coupe du monde 2026 bat son plein, vivez le parcours des Bleus sur écran géant ! Pour les dernières heures du Prime Day, Amazon fracasse le prix de la TV QLED Hisense 75" (144 Hz), qui s'effondre à 739 € au lieu de 899 €. Une offre incroyable à saisir absolument avant ce soir !

À retenir :

Prix promotionnel : 739 € au lieu de 899 €

Remise : -18 % valable du 23 au 26 juin 2026

Marchand : Amazon

Produit : Hisense 75E7Q Pro 75 pouces QLED 4K 144 Hz

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Expérience cinéma et gaming sur grand écran

Le Hisense 75E7Q Pro mise sur une dalle QLED 75 pouces en 4K UHD. L’objectif est simple : offrir une image immersive dans un salon moderne. La technologie QLED améliore la luminosité et la richesse des couleurs, ce qui rend les films plus réalistes et les contenus HDR plus impactants.

Le téléviseur prend en charge Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive et HLG. Cette compatibilité large permet d’adapter automatiquement l’image à la lumière de votre pièce. Vous profitez ainsi d’un rendu plus confortable, de jour comme de nuit.

La fréquence de 144 Hz native renforce la fluidité. Les mouvements rapides, notamment dans les scènes d’action ou les jeux vidéo, restent nets. Le mode jeu PRO réduit également le temps de latence pour une meilleure réactivité.

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Une expérience console et PC optimisée

Ce modèle s’adresse clairement aux joueurs qui veulent un grand écran performant. Avec le VRR et l’AMD FreeSync Premium, les déchirures d’image sont limitées. L’affichage reste stable même lors des variations de framerate.

La compatibilité HDMI 2.1 permet de tirer parti des consoles récentes. Le mode jeu PRO 144 Hz optimise l’input lag pour descendre jusqu’à 18 ms. Dans un salon, cela change la perception des jeux rapides comme les FPS ou les jeux de course.

L’audio complète l’ensemble avec Dolby Atmos. Le rendu sonore gagne en spatialisation, ce qui améliore l’immersion sans forcément ajouter de barre de son dès le départ.

PROFITER DE L’OFFRE

Une opportunité sur un grand format premium

Avec le Prime Day Amazon 2026, ce Hisense 75E7Q Pro passe sous la barre des 750 euros. Pour un téléviseur QLED 75 pouces 144 Hz, le positionnement devient particulièrement agressif face à la concurrence.

Le prix habituel affiché à 899 € rend la réduction de 18 % significative sur ce segment. Vous obtenez un écran orienté cinéma et gaming, compatible avec les principaux standards HDR actuels, tout en restant accessible dans la catégorie grand format.

L’offre est proposée directement par Amazon avec expédition rapide et retour possible sous 30 jours. La période de promotion étant limitée, elle s’inscrit dans une fenêtre courte de disponibilité liée à l’événement Prime Day.

Ce modèle combine grande taille, fluidité 144 Hz et compatibilité HDR avancée. Il se positionne comme une solution polyvalente pour les usages mixtes entre streaming, sport et jeu vidéo.