Donald Trump épinglé pour s'être trompé dans les couleurs du drapeau américain

En visite dans un hôpital pour enfants avec son épouse Melania Trump, Donald Trump a pris part à leur activité de coloriage. L'exercice du jour : colorier le drapeau américain.

Une belle image pour le secrétaire d'Etat à la Santé Alex Azar qui a spontanément publié la scène sur les réseaux sociaux. Et ce, sans remarquer que le président des Etats-Unis était en difficulté dans l'application des couleurs sur le drapeau national.

The opioid crisis is one of our top priorities at HHS, with a drumbeat of action on the full range of efforts where we can assist local communities. Today, I joined @POTUS & @FLOTUS in Ohio to learn how states and communities are responding to the challenge of opioid addiction. pic.twitter.com/NwxSoeNznA

— Alex Azar (@SecAzar) 25 août 2018