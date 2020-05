DIRECT Coronavirus : feu vert de la Cnil à l'application de traçage de contacts StopCovid

Le coronavirus à l'origine de la maladie nommée «Covid-19» et parti de la ville chinoise de Wuhan, s'est désormais répandu sur toute la planète. On dénombre 28.215 morts en France. Le président Emmanuel Macron se rend dans l'après-midi dans une usine de l'équipementier Valeo à Etaples, près du Touquet (Pas-de-Calais), pour annoncer un plan de sauvetage de l'automobile.

08h31

La Cnil a donné son feu vert à l'application de traçage de contacts StopCovid.

06h04

Le ministère brésilien de la Santé a annoncé lundi qu'il maintiendrait sa recommandation d'utiliser l'hydroxychloroquine pour traiter le nouveau coronavirus, malgré la décision de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de suspendre temporairement les essais cliniques avec ce médicament par mesure de précaution.

"Nous restons très calmes et sereins, et il n'y aura aucune modification" dans nos consignes, a déclaré Mayra Pinheiro, secrétaire à la gestion du travail et à l'éducation sanitaire, lors d'une conférence de presse à Brasilia.

05h14

Le nouveau coronavirus a fait 532 nouveaux décès en 24 heures aux Etats-Unis, le pays le plus touché par la pandémie, selon le comptage quotidien publié lundi par l'Université Johns Hopkins.

Cette hausse, plus faible que celles enregistrées les jours précédents, porte à 98.218 le nombre de personnes tuées par le Covid-19 aux Etats-Unis depuis le début de l'épidémie, selon cette université basée à Baltimore (est). Le nombre de personnes contaminées dans le pays était de 1.662.375 lundi.