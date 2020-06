DIRECT - Coronavirus : 10 nouveaux quartiers de Pékin placés en quarantaine

Le coronavirus à l'origine de la maladie nommée «Covid-19» s'est répandu en quelques mois sur toute la planète. On dénombre 29.407 morts en France où la situation sanitaire s'est néanmoins améliorée.

06h24

Dix nouvelles zones résidentielles ont été placées en quarantaine à Pékin, a annoncé lundi la mairie, alors que la capitale chinoise a dénombré 36 nouveaux cas de coronavirus au cours des dernières 24 heures. La ville a découvert de nouveaux cas de contamination dans un marché de gros du nord-ouest de la capitale, dans le district de Haidian, après avoir déjà fermé la semaine dernière un gigantesque marché de produits frais dans le sud de la métropole, dans le district de Fengtai. Onze quartiers résidentiels avaient été placés en quarantaine dans ce secteur.

03h41

Les Etats-Unis ont enregistré 382 décès supplémentaires au cours des dernières 24 heures, soit le bilan journalier le plus faible depuis plusieurs semaines, selon le comptage dimanche de l'université Johns Hopkins, qui fait référence. Depuis la fin du mois de mai, le nombre de décès quotidiens dépasse très rarement les 1.000 dans le pays, de loin le plus touché par la pandémie, qui y a fait 115.729 morts selon le comptage de dimanche. La première puissance économique mondiale recense aussi le nombre le plus élevé de cas d'infections (2.093.335 à 00h30 GMT dimanche).