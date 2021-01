5 aliments qui deviennent toxiques quand on les réchauffe

Recycler des restes en cuisine permet de lutter contre le gaspillage alimentaire. Si beaucoup d’aliments déjà cuisinés peuvent se transformer dans de délicieux plats, certains ne doivent pas être réchauffés sous peine de compliquer la digestion.

Le poulet

Le poulet rôti du dimanche et ses effluves qui ouvrent l’appétit reste un classique de la gastronomie française. Bien souvent les restes sont cuisinés les jours qui suivent. Si le poulet froid s’accommode sans problème avec une mayonnaise, on évitera en revanche de le réchauffer au micro-ondes. En effet, si des bactéries s’y développent la chaleur de l’appareil ne les éliminera pas.

©claudio-schwarz-purzlbaum-unsplash

Les épinards

Tout comme la laitue, les épinards contiennent des nitrates, encore plus s’ils ont été cultivés à l’aide d’engrais. Cette substance ne représente pas de danger pour l’organisme. Mais une fois cuit, les réchauffer aura l’effet de transformer les nitrates en nitrites qui sont potentiellement nocifs pour l’homme, notamment dans le développement d’un cancer.

©pille-riin-priske-unsplash

Les champignons

Les champignons sont souvent associés à des sauces. Ils apportent un petit goût d’automne à un plat. Mais attention, il est recommandé de ne pas les réchauffer une fois qu’ils ont déjà été cuits. D’après les experts, ce procédé complique fortement la digestion et entraîne des ballonnements.

©sebastien-marchand-unsplash

Les pommes de terre

La pratique est très courante : réchauffer des pommes de terre quelques jours après leur cuisson. Les nutritionnistes estiment que c’est une erreur : en effet, le tubercule perd tous ses nutriments lorsqu’il est réchauffé. Par ailleurs, une pomme de terre réchauffée peut devenir difficile à digérer voire toxique. Pour les recycler, une salade de pommes de terre avec oignons rouges et jambon fera l’affaire.

©danzadolume-unsplash

Les œufs

Inutile de réchauffer un œuf dur. Mieux vaut en faire des œufs mimosa. En effet, quand on recuit un œuf, ses nombreuses protéines changent de forme et deviennent plus difficile à digérer.

©tamanna-rumeee-unsplash