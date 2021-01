Les 10 aliments qui favorisent les remontées acides

Les brûlures d’estomac peuvent empoisonner la vie. Elles sont la conséquence du reflux gastro-œsophagien. Afin de limiter ces désagréments, il faut veiller à adapter son alimentation. Voici la liste des produits à mettre de côté pour réduire ces remontées acides.

Les fromages à moisissures

Camembert, chèvre, roquefort… Tous les fromages à moisissures doivent être évités. Comme ils prennent plus de temps pour être digérés, ils favorisent les remontées acides.

©jez-timms-unsplash

Les épices

Les aliments épicés contiennent une substance qui irrite les muqueuses de l’œsophage. On mettra donc de côté les plats au curry et les sauces trop moutardées.

©jason-leung-unsplash

Les boissons gazeuses

Les sodas mais aussi tout simplement l’eau gazeuse peuvent agresser les parois de l’œsophage et entraîner ainsi des reflux gastro-œsophagien. L’eau plate est donc à privilégier en toute circonstance.

Les cornichons

Le vinaigre et les cornichons sont particulièrement acides. On les mettra de côté en cas de reflux gastriques en attendant d’aller mieux.

©jonathan-pielmayer-unsplash

Le chocolat

La période post-Noël est souvent marquée par une consommation exceptionnelle de chocolats. C’est donc régulièrement à cette période que des remontées acides se font sentir. Le chocolat contient des méthylxanthines qui détendent les muscles des voies respiratoires mais qui augmentent le temps d’exposition d’acide gastrique dans l’œsophage.

L’alcool

Le sphincter fonctionne comme une valve à l’entrée de l’estomac. Il s'ouvre pour laisser passer la nourriture, puis se referme pour l'empêcher de remonter. L’alcool est réputé pour gêner son fonctionnement et favoriser ainsi les remontées acides. Le vin blanc semble avoir des effets plus nocifs mais la bière ou la vodka sont tout autant déconseillés.

Les tomates

La tomate peut être particulièrement acide et irriter les muqueuses de l’appareil digestif. Plus elle est jeune et plus elle sera nocive. On préférera ainsi les tomates bien mûres. Encore mieux : on les plonge dans l’eau bouillante quelques secondes pour ensuite en peler la peau.

Le jus de citron

Tout ce qui est acide provoque des remontées gastriques. Le jus de citron, ou de tout autre agrume, est donc à bannir sous peine de souffrir de multiples brûlures. Il fera sans doute du bien à la gorge mais pas à l’estomac.

©todd-patterson-unsplash

Le café

Les amateurs de café devront modifier leurs habitudes, du moins le temps d’atténuer les symptômes. En effet, la caféine contenue dans le café a pour effet de relâcher le sphincter, favorisant ainsi les remontées acides.

©andres-vera-unsplash

La charcuterie

La charcuterie contient beaucoup de graisses saturées. Ces dernières ont pour effet de ralentir la vidange gastrique et de diminuer l’efficacité du sphincter inférieur de l’oesophage.