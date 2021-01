Les 6 bienfaits étonnants du kiwi

Originaire de Chine, le kiwi qui doit son nom à un animal emblématique de Nouvelle-Zélande, est gorgé de vitamines ce qui en fait un aliment de choix dans les salades de fruits. Voici six autres raisons de le consommer pour préserver sa santé.

Il donne la pêche

Tout comme la banane, le chocolat noir ou le pamplemousse, le kiwi apporte de l’énergie à l’organisme surtout quand la fatigue se fait ressentir pendant la saison hivernale. Grâce à cet aliment qui contient une forte dose de vitamine C, on voit nos défenses immunitaires renforcées et le stress se dissiper peu à peu.

Il facilite le transit

Si vous souffrez de constipation, optez pour ce laxatif naturel. Riche en fibres alimentaires solubles, le kiwi accélère le transit intestinal. On conseille de le manger dès le matin, au saut du lit, avec une petite cuillère, de le mélanger avec du yaourt ou des céréales, ou de le boire sous forme de jus pour un résultat optimal.

Il aide à perdre du poids

S’il séduit par sa chair verte légèrement sucrée, ce fruit est en revanche peu calorique avec 50 calories en moyenne pour 100 g. Sans oublier la présence de potassium et de calcium dans le kiwi. Il est ainsi recommandé en cas de régime si l’on souhaite perdre quelques kilos sans avoir de carences car il apporte un sentiment de satiété.

Il soigne les plaies

Le kiwi est aussi connu pour ses propriétés cicatrisantes et réparatrices. Son extrait entre dans de nombreux soins cosmétiques comme les baumes ou les crèmes après-soleil qui apaisent les peaux sensibles ou fragilisées par les agressions extérieures. Puissant antioxydant, il est conseillé pour lutter contre le vieillissement cutané.

Il est bon pour les os

Dans le kiwi, aliment alcalinisant, on retrouve du magnésium, du potassium et du cuivre. Autant de minéraux qui participent à fortifier les os et à éviter les fractures ainsi que l’apparition de l’ostéoporose.

Il protège le cœur

Ce fruit qui renferme de la vitamine E dans ses petits grains noirs, permet de réduire le mauvais cholestérol, de fluidifier le sang et, par conséquent, de limiter la formation de caillots dans les artères à l’origine de maladies cardiovasculaires. On ne lésine donc pas sur le kiwi et on en mange jusqu’à trois par jour.